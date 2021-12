Battlefield 2042 recebe várias correções e melhorias com Update 3.1

Tal como aqui tínhamos indicado, Battlefield 2042, já se encontra a receber as várias corretivas e melhorias que necessita para estabilizar e aproximar-se mais da experiência que a série nos tem habituado ao longo dos anos.

O Patch 3.1 já chegou (no passado dia 9 de dezembro) e trouxe consigo várias correções. Venham ver...

Tal como assinalámos na nossa experimentação de Battlefield 2042 (ver aqui) e neste artigo posterior, a DICE comprometeu-se a corrigir os vários problemas e erros que o jogo apresentou aquando do seu lançamento.

Assim sendo, hoje, no passado dia 9 de dezembro, foi lançado o Patch 3.1 que traz várias melhorias e correções ao jogo. Entretanto, a acompanhar o lançamento do patch, a equipa de desenvolvimento lançou um artigo no blogue do jogo, onde abordou as melhorias incluídas.

De uma forma resumida, as principais alterações que a DICE implementou neste Patch e que respeitam a vários dos temas que têm recebido mais queixas pela parte da comunidade (alguns deles, também assinalámos no nosso artigo), foram:

Melhorias nas balas e impactos Alterações de equilíbrio para dispersão das balas Alterações de equilíbrio adicionais nos canhões de 30mm, 40mm e 57mm para reduzir a sua eficácia contra a infantaria Uma correção para um bug raro onde um jogador aparece invisível aos inimigos Correções de vários bugs relacionados com lançamento de granadas Melhorias para facilitar a exclusão do Cross-Play Múltiplas melhorias relacionadas com o audio do jogo, para melhorar a experiência de som geral, focada na clareza, distância e perceção direcional

Todas estas correções, que se encontram no Patch 3.1, podem ser vistas com um maior detalhe, aqui.

Acredito, que os patches de correção/melhoria não se vão ficar por aqui e creio que poderemos esperar novos lançamentos ao longo dos próximos meses. Uma coisa é certa: Battlefield 2042 está a reforçar-se e esperemos que atinja todo o esplendor e excelência a que os jogos anteriores da série nos habituaram.

Caso pretendam reportar algum problema com o jogo, podem usar este link e seguir as instruções nele apresentadas.