E Porque Hoje é Sexta

O telefone toca e a dona da casa atende:

– Estou?!

– Poderia falar com a esposa do Sr. Silva, por favor...?

– É a própria.

– Daqui é o Dr. Arruda, do Laboratório de Análises. Ontem, quando o médico do seu marido enviou a biópsia aqui para o laboratório, chegou também uma biópsia de um outro Sr. Silva e agora não sabemos qual é a do seu marido… e infelizmente, os resultados são ambos maus…

– E o que é que o Sr. Dr. quer dizer exatamente com isso?

– Um dos exames deu positivo para Alzheimer e o outro deu positivo para HIV.

Nós não sabemos qual é o do seu marido.

– Que horror! E vocês não podem repetir os exames?

– Não. O Serviço Nacional de Saúde só paga estes exames caros uma única vez por paciente. Agora com os cortes…

- Bem, o que é que o senhor me aconselha a fazer?

– Sugiro que a senhora leve o seu marido para um lugar bem longe de casa e o deixe por lá. Se ele encontrar o caminho de volta…, não faça mais sexo com ele!