E Porque Hoje é Sexta

Na semana do casamento, a menstruação chega e causa um verdadeiro desespero na noiva, que aos prantos resolve ir desabafar com a mãe:

– Que azar, logo na semana do meu casamento tenho que ficar ‘com a xica’!!!

– Sou uma desgraçada! Como vai ser a lua de mel?!?

– O meu futuro marido vai-se passar!!!

Ao ver a situação da filha, a mãe resolve ir falar com o noivo, afim de tranquilizar a filha.

Diz o noivo:

– Mas, D. Maria, diga à sua filha para não se preocupar com isso, são coisas que acontecem sem aviso prévio. Pode até ser por uma questão nervosa. A senhora pode ir para casa tranquila e, por favor, diga à sua filha que o ocorrido é um mero detalhe comparado ao nosso amor.

– Diga-lhe ainda que nesses dias ficaremos apenas pelo ‘Amor Platónico’!

Aliviada, a sogra volta para casa rapidamente para acalmar a filha:

– Filha, olha, fui falar com o teu noivo e ele compreendeu a questão.

– Ah, e disse também que nesses dias vocês iam ficar só pelo ‘Amor Platónico’.

Quando a mãe já estava a sair do quarto, a filha perguntou:

– MÃE!!! Mas o que é ‘Amor Platónico’???

– Também não sei o que é filha. Mas, à cautela, lava bem o rabinho e leva a escova de dentes.