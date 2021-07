E Porque Hoje é Sexta

Dentro de uma farmácia, um estudante de Propaganda e Marketing faz perguntas aos clientes para uma pesquisa de mercado:

– Por favor, minha senhora, eu estou fazendo uma pesquisa sobre o produto “Desliza fácil”, para determinar os usos da vaselina no lar. A senhora poderia dizer-me como usa a vaselina?

Sem se fazer de rogada, a mulher responde:

– Em casa, usamos a vaselina para machucados, pele seca, assaduras e quando fazemos amor.

Ele então, tentado nitidamente a deixar a mulher sem graça, faz uma nova pergunta:

– É a primeira vez que ouço tal coisa a respeito do uso da vaselina para fazer amor; poderia detalhar exatamente em quais locais e como ela é colocada?

Mais uma vez, sem se abalar, a mulher responde:

– Eu coloco-a na maçaneta da porta do quarto.

– Na maçaneta da porta?!?!

– Sim, as mãos escorregam e isso impede que as crianças entrem!