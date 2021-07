Facebook testa novo recurso na luta contra ideias extremistas

As redes sociais vieram dar voz a todas as pessoas com acesso à internet e daqui têm resultado mudanças de mentalidades muito importantes na sociedade. No entanto, as ideias extremistas têm-se também disseminado de forma rápida e nalguns casos com consequências graves para a sociedade.

O Facebook está já a testar um novo recurso que poderá ser importante no combate à propagação de ideias extremistas prejudiciais.

Facebook alerta para comportamentos extremistas

O Facebook está a testar um novo recurso que prevê alertar os utilizadores para a possibilidade de se estarem a tornar em pessoas extremistas ou de conhecerem alguém nessas condições. Esta medida surge na sequência de outras ações que visam lutar contra a propagação de mensagens extremistas.

Vários utilizadores começaram a relatar há alguns dias que estava a receber mensagens da rede social com a seguinte questão:

Está preocupado que alguém que conhece se esteja a tornar num extremista?

Noutra mensagem surgiu o texto:

Grupos violentos tentam manipular a sua raiva e deceção. Você pode agir agora para se proteger a si e aos outros.

O porta-voz do Facebook, Andy Stone, confirmou que as mensagens são parte do “trabalho contínuo do Redirect Initiative“. A iniciativa faz parte de um esforço mais amplo do Facebook para combater o extremismo na sua plataforma, trabalhando com grupos como o Life After Hate, que ajuda as pessoas a deixarem grupos extremistas.

Não se percebe, no entanto, de que forma está o Facebook a determinar quais os utilizadores que podem ser mais propensos a serem afetados pelo extremismo, mas a verdade é que o tema é cada vez mais relevante na rede social.

São já vários os casos de movimentos extremistas que se juntaram no Facebook e que tiveram consequências nefastas para a sociedade, como os de 6 de janeiro nos Estados Unidos, com a invasão ao Capitólio. Aparentemente, a empresa está empenhada em minimizar esses acontecimentos, pelo menos promovidos dentro da sua rede.