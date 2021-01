E Porque Hoje é Sexta

Havia um casal que tinha dois filhos, um muito otimista e outro muito pessimista.

Certo dia, fartos do otimismo de um e do pessimismo do outro, decidiram encher o quarto do pessimista de brinquedos, e o quarto do otimista de estrume.

Horas depois, querendo ver resultados, foram ao quarto do pessimista para ver como este reagiu. Abriram a porta e lá estava o pessimista encostado num canto a chorar.

Diz-lhe então a mãe:

– Então filho?! Não brincas com os teus brinquedos novos?

Responde o pessimista:

– Não posso!… Tenho medo de os estragar!

Desapontados com este, dirigem-se de seguida ao quarto do otimista. Abrem a porta e vêm este todo contente a mexer no estrume.

Pergunta então o pai:

– Ó filho?! O que é que estás a fazer?

Responde o otimista:

– Vocês não me enganam! Eu sei que o pónei está aqui escondido!…