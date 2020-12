E Porque Hoje é Sexta

Estamos a caminho do natal e o mundo anseia pela vacina no sapatinho. Ou melhor, anseia que a vacina acabe com a pandemia. Por cá, o país está de pernas para o ar. Uns fazem greve de fome para salvar os seus postos de trabalho e outros lembram as publicações de outros tempos a exibir carros e outras ostentações. A guerra não é a mesma para todos, o inimigo é. Os números por cá já fazem lembrar o totoloto da África do Sul… é tudo seguido e 20 vencedores!

Por falar em humor, hoje voltamos para tentar animar a vida dos nossos leitores. Divirtam-se e tenham um bom fim de semana… com segurança.



Ver imagens

Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas)

ANEDOTAS COM HUMOR

Manuel da Costa estava a bronzear-se nu na praia.

Por uma questão de civismo, e para mantê-la de ficar queimada de sol, ele usava um chapéu sobre suas partes íntimas.

Uma mulher passa e diz, rindo,

“Se você fosse um cavalheiro, levantaria o chapéu.”

Ele ergueu uma sobrancelha e respondeu:

“Se você tivesse melhor aparência, ele se levantaria sózinho”

A Custodia tinha um filho muito irreverente.

Como ela ía dar um jantar muito importante, decidiu avisá-lo para se portar bem.

No decorrer do jantar, o menino queria pão, então esticou-se todo para chegar ao cesto.

A mãe vira-se para ele e diz:

– Joãozinho não te disse que isso não se faz. Não tens língua?

– Mas mãe se o braço é pequeno imagina a língua.

Numa aula

A professora:

– Toninho,sabes o que é um boi?

– Sei sim, sra professora.

– E sabes o que é uma vaca?

– Sei sim.

– Então porque é que o boi muge quando passa uma vaca?

– Porque não sabe assobiar.

A Prazeres vai ao médico muito preocupada e diz:

– Sr. Doctor o meu marido é maluco por sexo, vai para a cama apaga a luz e vai disto 6 ou 7 vezes sem parar eu já não aguento mais que hei-de fazer?

Diz o médico:

– Simples quando a sra. estiver farta acenda a luz e diga que já chega.

Ela assim fez, chegou a noite e tudo começa. 1 2 3 e quando chega a quarta vez ela acende a luz e com espanto diz:

– Mas o Sr. não é o meu marido.

– O seu marido? Há esse deve ser o que está lá em baixo a vender bilhetes.

Vídeos

Quando tudo se transforma num desastre… filmado!

Já tinham visto um esquilo bêbado?

Imagens fantásticas

Um vídeo muito bem conseguido. Haja imaginação!

lado a lado, o AWD Audi RS 3 Vs AWD Ford Mustang Hoonicorn… quem ganhará?

Coisas que aconteceu nos “ao vivo”

Agora um pouco de física mas… devagarinho!

Passar uma tarde de domingo a treinar as unhas

Música para destruir o COVID-19 com a ajuda do pastor… AMEN!

Se queres apanhar uma tosga… e estás sozinha… joga contra o espelho

Gatos normais é para maricas páh… vamos buscar os gatinhos à savana

Perseguição ao estilo Hollywood mas nas ruas do Vietname

Totoloto da África do Sul tem números espetaculares e 20 vencedores

Uma estrela-do-mar de um planeta distante?

Tudo por causa de uma injeção? Credo!!!!

Imagens fantásticas para quem gosta de velocidade e adrenalina

UUUUPPPSssss

Grandes momentos do mês de novembro

Pai Natal e os momentos que ficam para a eternidade

Desafios que as pessoas foram capazes de passar com sucesso… nesta pandemia

