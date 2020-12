Ao longo dos anos temos visto os relógios inteligentes a evoluir e a oferecer cada vez mais funcionalidade aos utilizadores, com uma precisão nas análises de dados biométricos e monitorização de atividades físicas melhorada a cada nova versão. A Samsung, não sendo líder neste segmento, oferece algumas das melhores propostas e foi, também, uma das primeiras grandes fabricantes a apostar neste segmento.

O momento da evolução faz com que alguns produtos se tornem obsoletos e os smartwatches mais antigos vão deixar de funcionar sincronizados com os novos smartphones.

Ainda tem um smartwatch Samsung Gear antigo que utiliza diariamente? É certo que serão poucas as pessoas nestas condições, mas existirão certamente. Se é um destes casos e está a ponderar compara um smartphone no próximo ano, saiba então que deverá também pedir a reforma para o seu velho relógio.

Uma notificação na app Samsung Members alertou os utilizadores que os primeiros wearables da empresa não serão mais compatíveis com os seus smartphones 2021.

Em causa está, evidentemente, a experiência de utilização que fica prejudicada a cada ano que passa. Na notificação, pode ler-se:

A qualidade do serviço oferecida pelos wearables Samsung Gear mais antigos não pode ser garantida e assegurada apenas através da atualização de aplicações. Portanto, os wearables Samsung Gear mais antigos não podem mais ser usados ​​em conjunto com novos smartphones Samsung (a partir do ano de lançamento 2021).