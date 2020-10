E Porque Hoje é Sexta

Isso é Gestão de Resultado!

Uma era freira e a outra taxista.

Quis o destino que morressem no mesmo dia. Quando chegaram ao céu, São Pedro as esperava.

– O teu nome?

– Flávia

– A freira?

– Não, a taxista…

São Pedro consulta as suas notas e diz:

– Bem, ganhaste o paraíso. Leva esta túnica com fios de ouro. Pode entrar. A seguinte…

– O teu nome?

– Flávia

– A freira?

– Sim, eu mesma.

– Bem, ganhaste o paraíso… Leva esta túnica de linho. Pode entrar.

A religiosa diz:

– Desculpe, mas deve haver engano. Eu sou Flávia, a freira!

– Sim, minha filha, e ganhaste o paraíso. Leva esta túnica de linho…

– Não pode ser! Eu conheço a outra Flávia, Senhor. Era taxista, vivia na minha cidade e era um desastre! Subia as calçadas, batia com o carro todos os dias, conduzia pessimamente e assustava as pessoas.

Nunca mudou, apesar das multas e repreensões policiais. E quanto a mim, passei 65 anos pregando todos os domingos na paróquia. Como é que ela recebe a túnica com fios de ouro e eu esta?

– Não há nenhum engano – diz São Pedro. É que, aqui no céu, adotamos uma gestão mais profissional do que a de vocês lá na Terra…

– Não entendo!

– Eu explico. Já ouviste falar de Gestão de Resultados? Agora nos orientamos por objetivos e observamos que, nos últimos anos, cada vez que tu pregavas, as pessoas dormiam. E cada vez que ela conduzia o táxi, as pessoas rezavam! O resultado é o que importa.