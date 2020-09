E Porque Hoje é Sexta

Uma loira volta a casa depois das compras e ouve barulhos esquisitos vindos do seu quarto no primeiro andar.

Sobe apressadamente as escadas e encontra o marido deitado na cama, completamente nu, inundado em suor e com a respiração acelerada:

– O que é que tens? – pergunta ela.

– Acho que estou a ter uma crise cardíaca.

A loira desce rapidamente e liga para o INEM… mas antes de responderem-lhe, o filho de 4 anos aproxima-se e diz:

– Mãe, mãe…a tia Dora está escondida no teu armário e está toda nua.

A loira pousa o telefone e sobe novamente para o seu quarto, abre o armário, e claro, encontra lá a sua irmã, completamente nua e agachada a um canto:

– Sua ordinária! – grita-lhe. – O meu homem está a ter uma crise cardíaca e tu a brincar às escondidas com as crianças!!!