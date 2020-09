Número de utilizadores 5G aumentou para o dobro no 2º trimestre de 2020

Mais cedo ou mais tarde já estaremos a falar da rede 5G como algo normal nas nossas vidas. Mesmo, no entanto, que em muitas zonas, nomeadamente em Portugal, o 4G ou até mesmo o 3G ainda seja uma miragem.

De acordo com as últimas notícias, o número de utilizadores da rede de quinta geração aumentou para o dobro no segundo trimestre deste ano. Atualmente o mercado tem 137,7 milhões de smatphones 5G. Por outro lado, os analistas apontam que o final de 2022 poderá representar o fim do pico da atual rede LTE e que a maior parte dos utilizadores irá começar a migrar para o 5G no começo de 2023.

Já há 137,7 milhões de smartphones com 5G

De acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pela empresa de análises e pesquisas Omdia, o número de utilizadores globais da rede 5G aumentou para o dobro no segundo trimestre de 2020.

Atualmente existem 137,7 milhões de smartphones já com 5G, o que representa 1,5% do mercado global. No entanto este ainda é um valor distante dos utilizadores da atual da rede LTE/4G, que conta com 5,55 mil milhões de equipamentos preparados, o que corresponde a 60,4% do mercado global.

Segundo a análise da Omdia, prevê-se que até ao final de 2025 o número de utilizadores de dispositivos móveis seja de 10,3 mil milhões.

Já a rede LTE/4G chegará ao seu pico de quota de mercado, que deverá ser 63,3%, no final de 2021. Por sua vez, o pico do número de utilizadores estimado, de 6,07 mil milhões, deverá acontecer no final de 2022.

Desta forma, a previsão é que o início de 2023 marque também o momento da maior quantidade de migrações para a rede 5G.

No final de 2025 os equipamentos 5G devem representar quase 30% da quota de mercado

Segundo os analistas, entre 2020 e 2025, a participação no mercado de utilizadores GSM/2G vai baixar de 15,1% para 5,6%, e da rede WCDMA/3G cairá de 19,4% para 11,3%.

Até ao final de 2025 os smartphones 5G devem representar 29,4% da quota global do mercado, com 3,03 mil milhões de utilizadores.

No entanto, a rede LTE/4G irá continuar a reinar, sendo possivelmente detentora de mais de metade da quota de mercado, com 53,3%.

Atualmente um dos países mais avançados na implementação da rede de quinta geração é a China, que já conta com mais de 480 mil estações base 5G.

