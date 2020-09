Electronic Arts mantém aposta forte no modo VOLTA de FIFA

Parece que, à semelhança do que aconteceu com “A Caminhada”, a Electronic Arts vai continuar a apostar forte no modo VOLTA de FIFA.

Isto se tivermos em atenção às notícias recentemente reveladas pela Electronic Arts.

O Modo VOLTA de FIFA foi uma surpresa bastante agradável quando surgiu e conseguiu, de certa forma, fazer esquecer a mágoa pelo fim de “A Caminhada”.

Este modo assente no futebol de rua e som uma jogabilidade totalmente diferenciada dos restantes modos de jogo de FIFA, ganhou uma legião bastante grande de fãs e agora está de volta.

Foram recentemente reveladas novidades acerca de VOLTA 21, indicando que a companhia continua forte no investimento para manter este modo vivo e ativo.

Entre as novidades, a EA Sports anunciou novos (e inovadores) avatares a caminho do jogo, assim como também foram revelados novos itens de vestuário para o modo VOLTA. Como curiosidade o facto de muitos desses items de vestuário serem baseados em icones do mundo real, relacionados com as mais variadas áreas de influência.

Nomes como Mbappé, estrela do PSG e capa do FIFA 21, Diplo, premiado artista, produtor e DJ, e Anthony Joshua, medalhista de ouro olímpico e duas vezes campeão mundial de pesos pesados, estarão disponíveis como avatares para os fãs no VOLTA FOOTBALL.

No entanto, não se ficam por aqui as novidades e estrelas de outros tempos como Kaká, Eric Cantona e Trent Alexander-Arnold, entre outros também serão disponibilizados.

O modo VOLTA de FIFA 21 vai trazer ainda mais novidades. Por exemplo, itens de vestuário in-game de marcas de renome internacional do mundo da moda, como Adidas e Nike, bem como uma coleção exclusiva VOLTA FOOTBALL com curadoria de Héctor Bellerín, que assumiu a função de Creative Director, para projetar a sua linha inspirada nas raízes do skate de Barcelona e o seu estilo de vida vegana atual.

“Héctor traz uma perspetiva única, não apenas como jogador de ponta, mas como uma voz socialmente consciente na interseção do futebol e da moda”, comentou David Jackson, vice-presidente da EA SPORTS FIFA. “Estamos entusiasmados em partilhar a sua visão de uma coleção que funde essas linhas, influenciada pela sua família e relacionamentos no mundo da moda. O objetivo era trazer o seu gosto, personalidade e voz para a nossa marca de uma forma a envolver a nossa base de jogadores, e o seu primeiro lançamento inspirado no mundo do skate em Barcelona, faz exatamente isso. Os jogadores de FIFA certamente verão mais de Héctor no jogo deste ano”.

Convém relembrar que VOLTA FOOTBALL vai trazer algumas novas localizações a jogo. Paris, Dubai, São Paulo ou Milão serão palcos para os modos de jogo, VOLTA Squads, Featured Battles, The Debut ou apenas KickOff… e toda a adrenalina insana que trazem consigo.

6 de outubro é o dia em que FIFA 21 será lançado.