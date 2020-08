E Porque Hoje é Sexta

– Mas que belo carro a Senhora tem! Deve ter trabalhado muito arduamente para o conseguir comprar.

– Olhe Irmã, por acaso não foi bem assim. Foi um industrial com quem dormi durante uns tempos que me ofereceu.

Entretanto, a Freira olha para o banco de trás onde estava pousado um casaco de vison e exclama:

– Oh! O seu casaco de peles é lindo! Deve ter custado uma fortuna!

– Não me custou muito pois bastou-me passar umas quantas noites com um futebolista.

Após ouvir isto, a Freira manteve-se calada durante o resto da viagem.Ao chegar ao Convento foi para os seus aposentos tomar um revigorante banho.

Estava a Freira na banheira quando ouve alguém a bater à porta do seu quarto:

– Quem é?

– É o Padre António!

– Vai à merda, mais os teus rebuçadinhos de mentol.