E Porque Hoje é Sexta

Num escritório trabalhavam três mulheres e tinham uma chefe. A cada dia elas reparavam que a chefe saía sempre mais cedo. Um dia todas decidiram que, quando a chefe saísse, elas fariam o mesmo. Afinal, depois de sair, a chefe nunca mais voltava, nem dizia mais nada, por isso estariam seguras. E porque é que também não poderiam ir para casa mais cedo?

A morena ficou absolutamente radiante por ir mais cedo para casa. Pôde tratar um pouco do jardim, passar algum tempo a brincar com o filho e conseguiu ir para a cama mais cedo.

A ruiva ficou também deliciada com o tempinho extra. Aproveitou para uma curta aula no ginásio antes de se preparar para um encontro ao jantar.

A loira ficou contente com a ideia de chegar a casa mais cedo e surpreender o marido. Mas quando se aproximou do quarto ouviu vários sons e ao abrir a porta ficou mortificada por ver o marido com a sua chefe em grande ação na cama! Suavemente fechou a porta e saiu de casa.

No dia seguinte, durante a pausa para café, a morena e a ruiva planeavam sair de novo mais cedo e perguntaram à loira se ela ia fazer o mesmo. Ao que a loira respondeu:

– Acham que sim?! Nem pensar! Então não é que ontem quase que fui apanhada!