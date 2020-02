E Porque Hoje é Sexta

Um camionista passou muito tempo em viagem, meses e chegou em casa de madrugada, exausto.

Como estava com saudades, correu para o seu quarto, na escuridão agarrou a esposa e fez amor com ela: 3 vezes.

Quando acabou, de sorriso nos lábios, foi à cozinha beber uma mini. Desceu e encontrou sentada na cozinha a esposa a tomar café!!

Intrigado perguntou:

– Amor, mas… mas estás aqui??? Ainda agora estavas no nosso quarto!!!

Surpresa por ver o marido, confusa com a pergunta, ela responde:

– Não, eu? Não quem está no nosso quarto é a minha mãe, que passou cá estas noites enquanto andavas por fora!!!!

– Teresa! Pelo amor de Deus!

Não imaginas o que aconteceu! Cheguei cheio de saudades tuas, entrei pela garagem e corri para quarto, estava escuro e… pronto, pensei que era tu e fiz amor três vezes com a tua mãe!!!

A esposa indignada foi e muito baralhada com falar com a mãe.

– Mãe! -É verdade que o Pedro fez amor três vezes consigo, a pensar que era eu que estava aí?

– Foi.

– E a senhora não disse nada?

– Ó minha filha, tu sabes muito bem que eu não falo com esse… senhor há mais de 5 anos, não era agora que eu ia falar