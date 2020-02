Dia N: NOS com descontos até €400 em smartphones

O mercado dos smartphones continua forte e há campanhas de perder a cabeça. A operadora NOS lançou recentemente uma campanha onde oferece descontos até €400 em smartphones. Além dos smartphone, a operadora oferece também mega descontos em acessórios e TVs.

Conheça quais os produtos em destaque nesta campanha.

Se procura um smartphone a bom preço, uma TV ou um acessório espreite o site da NOS. A operadora tem, até ao próximo dia 2 de março, uma mega campanha com super descontos. Batizada de dia N, esta campanha tem disponíveis smartphones de várias gamas. Ao nível das TVs 4k os descontos podem chegar aos 320 euros. Já nos acessórios para telemóveis, o cliente pode poupar até 22 euros.

Entre o conjunto alargado de modelos com descontos muito expressivos, e apenas nestes quatro dias, destaca-se o Samsung S10 512GB, com desconto direto de €400, o Huawei P30 Lite 128GB com €120 de desconto e o iPhone 7 32GB com um desconto de €140. Para além dos smartphones estará também disponível a Smart TV 4K Samsung com um desconto direto de€ 300.

A NOS volta a garantir o Preço Mínimo nos smartphones no âmbito desta Campanha. Nestes smartphone é garantido um preço igual ou mais baixo do que o da Worten, Fnac, Staples, Phone House, Media Markt e Rádio Popular. O Preço Mínimo Garantido é compatível com compras a pronto ou a prestações sem juros. Saiba mais aqui .

Para ter acesso a estas promoções basta que abra o site da NOS e procure o que pretende. Todas as ofertas são limitadas ao stock existente.