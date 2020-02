Mitologia Celta a caminho com Clan O’Conall and the Crown of the Stag

Encontra-se em desenvolvimento pela HitGrab, um jogo que agradará certamente a quem apreciar tanto jogos de plataformas como a rica e diversificada Mitologia Celta.

Clan O’Conall and the Crown of the Stag é o nome do jogo, que recentemente recebeu um trailer novo.

Creio não ser abuso referir que será um jogo claramente virado para os apreciadores de jogos de plataformas 2-D. Apresentando a rica e vasta Mitologia Celta como pano de fundo para a ação, Clan O’Conall and the Crown of the Stag terá os ingredientes necessários para captar a atenção de quem aprecie também esta temática. Aliás, o jogo misturará um pouco das Mitologias Celta, Irlandesa e Escocesa.

Clan O’Conall decorre nas terras de Hibernia e o jogador controla, de forma alternada, três irmãos (cada um com as suas habilidades próprias: Arqueiro, Guerreiro, Brutamontes) que se veem numa demanda maior que as suas próprias vidas. São os herdeiros legítimos ao trono de Chief Ardan que se encontra ameaçado por Caoranach (que na mitologia da região, é considerado como a “Mãe de Todos os Demónios”).

Ainda segundo parte da lenda, este super demónio Caoránach terá sido eliminado por Saint Patrick que o baniu para o Lago Dearg (Loch Dearg). Segundo a lenda, o lago ficou vermelho com o sangue da Besta e daí ter-se passado a chamar de Lago Dearg (Dearg pode ser usado pelos locais como adjetivo com o significado de vermelho).

e aí o monstro se tem mantido aprisionado até… agora.

Caoránach e a sua legião de demónios e espíritos malignos encontra-se a consumir as terras e inclusive com o objetivo de matar o pai dos dois jovens irmãos e dessa forma roubar o poder da Crown of the Stag.

Segundo os responsáveis da HitGrab, “a mitologia celta encontra-se representada nos videojogos de forma escassa ou de forma muito superficial e a nossa equipa tem como objetivo de partilhar com os jogadores toda a sua riqueza e diversidade“.

Segundo o que foi divulgado do jogo, a alternância entre os três irmãos será feita de uma forma dinâmica e, seja no ar, em terra ou em pleno combate, o jogador poderá alternar entre cada irmão de uma forma extremamente simples e transparente, podendo dessa forma usufruir das capacidades únicas de cada um dos três.

Trata-se de um jogo de plataformas tradicional e como tal apresentará variados confrontos, puzzles por resolver, obstáculos por ultrapassar e combates com bosses ao longo dos diferentes níveis. Poderemos esperar combates com alguns dos personagens mais poderosos da Mitologia Celta, num mundo criado à mão pelos artistas do estúdio de desenvolvimento de forma extraordinariamente cuidada.

Como curiosidade, o facto da banda sonora, extremamente adequada (a avaliar pelo trailer) será composta por Adam Gubman, compositor já com alguma experiência no ramo (e não só).

Clan O’Conall and the Crown of the Stag será lançado para PC no outono deste ano.