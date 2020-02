Coronavírus: Site da Direção-Geral da Saúde está com problemas

O tema do momento é, infelizmente, o Coronavírus (Covid-19). Com os meios digitais de comunicação é mais fácil passar informação mas também é verdade que há dados de várias fontes (muitas delas não credíveis).

Uma das fontes fidedignas em Portugal é o site Direção-Geral da Saúde. A plataforma não tem aguentado a carga de pedidos e tem estadooffline durante vários períodos. A DGS lançou também um microsite sobre o Coronavírus.

É caso para dizer que o site da DGS também não está preparado para o Coronavírus. Se está a tentar aceder e não está a funcionar fique a saber que o problema não é seu.

Depois de várias recomendações do Governo e entidades competentes, o número de acessos devem ter aumentado significativamente, levando o site a ficar offline por vários períodos.

Com a ameaça do Coronavírus (Covid-19), as questões e dúvidas são mais que muitas. Com o objetivo de ajudar e esclarecer de forma célebre os portugueses e não só, a DGS lançou um microsite com toda a informa que necessita.

Neste microsite é possível o que é efetivamente o Covid-19, saber se pode viajar, aceder a algumas perguntas frequentes, obter materiais de divulgação, fazer quais as zonas infetadas e a situação em Portugal.

A DGS já veio esclarecer que de facto há muitos acessos e que estão a tentar minimizar as quebras.

Microsite DGS sobre Coronavírus