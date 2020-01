E Porque Hoje é Sexta

Ia um bêbado pela rua, mesmo todo bêbado, quando viu um guarda e perguntou-lhe:

– Oh sr.guarda você sabe onde é o outro lado da rua????

– Oh amigo não esteja a gozar com a minha cara, o outro lado da rua é ali do outro lado da estrada.

– Mau, mas ainda agora me disseram que era aqui…bom bom!!!!

No outro dia lá ia ele na estrada e vê o sr guarda e pergunta-lhe:

– Oh sr.guarda, pode ver quantos galos eu tenho na cabeça???

– Outra vez por aqui??? Posso sim, ora deixe cada ver….1,2,3 sim tem 3 galos na cabeça!!

– Fixe! Isso quer dizer que só faltam 2 postes para chegar a casa