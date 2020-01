Android Flash Tool: Agora é mais fácil trocar a ROM no Android

Acha que é muito difícil mudar a ROM do seu Android? Tem razão, mas agora a Google quer dar uma ajuda. Com a nova ferramenta Android Flash Tool, que vem substituir o ADB, o utilizador pode facilmente trocar a ROM no Android.

Esta nova ferramenta funciona via browser e já está disponível!

Quem anda no mundo da programação para Android, certamente já recorreu à ferramenta Android Debug Bridge (ADB). Na prática, esta ferramenta do pacote SDK, permite que os utilizadores possam aceder e gerir o seu dispositivo Android ou a instância do emulador.

Além da comunicação entre computador e dispositivo Android, o ADB permite ainda que se instalem aplicações, que se copie informação entre o PC e o equipamento Android e também que se corram alguns comandos na shell do Android. Permite ainda trocar facilmente a ROM no Android.

Android Flash Tool substitui ferramenta Android Debug Bridge

A nova ferramenta Android Flash Tool já não tem de ter medo para substituir a ROM do seu Android. Segundo a informação, esta nova ferramenta funciona atualmente nos smartphones Pixel mais recentes e também placas de desenvolvimento HiKey. O utilizador deverá ter no seu sistema (PC), 10 GB livres para ter a possibilidade de usar esta ferramenta.

Esta ferramenta não suporta tablets com Android ou dispositivos Chrome OS. Para usar o utilizador apenas tem de ligar o dispositivo ao PC e depois seguir os passos indicados.

Leia também…