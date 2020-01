Os smartphones da OnePlus estão repletos de funcionalidades, tendo especificações de topo. No entanto, para conseguir um preço competitivo, a fabricante chinesa não implementa algumas tecnologias. Um exemplo bastante popular é a ausência de carregamento wireless, não suportando assim o famoso padrão Qi.

No entanto, tal mudará muito em breve! Uma descoberta dá como garantida a presença de carregamento sem fios num dos próximos smartphones da fabricante chinesa.

Os smartphones da OnePlus são reconhecidos sobretudo pelo conceito minimalista, aliado ao baixo preço e a um desempenho de excelência. O minimalismo vai do design à UX do software, mas também passa pelos componentes do terminal em si.

Apesar de, nos elementos principais, ter especificações de topo – como os mais recentes e potentes chips da Qualcomm – a verdade é que os equipamentos da OnePlus não têm tantos pormenores que se refletem em pequenas capacidades que estão presentes noutras fabricantes.

Dois exemplos bastante conhecidos são a ausência de carregamento sem fios e o facto de os terminais não terem nenhum grau de proteção IP. Tal acaba por não ser essencial para o funcionamento do smartphone, mas é algo que se deseja num topo de gama e que as outras marcas oferecem.

Smartphones da OnePlus terão em breve carregamento wireless

O Wireless Power Consortium é um consórcio cuja missão é criar e promover a adoção no mercado dos padrões de interface Qi para carregamento sem fios. Desse modo, as fabricantes que desenvolvam smartphones com o padrão Qi estão associadas a esta organização.

A OnePlus é uma das mais recentes entradas na lista de membros! A fabricante chinesa entrou recentemente como membro em todas as vertentes, nomeadamente OEM.

Um dos requisitos para ser um membro OEM da WPC é o desenvolvimento e produção de smartphones com carregamento wireless segundo o padrão Qi. Assim sendo, é legítimo concluir que a empresa está a trabalhar nesse sentido. Os rumores apontam que tal poderá acontecer muito em breve, com o OnePlus 8 Pro.

Quanto a esta capacidade cada vez mais presentes nos smartphones, e até mesmo em carros ou mobiliário… Costuma recorrer ao carregamento sem fios com frequência? Partilhe a sua experiência nos comentários!

Como funciona o carregamento sem fios nos smartphones?