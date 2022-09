Xiaomi TV A2 já estão disponíveis em Portugal! Saiba quanto custam…

A Xiaomi teve um crescimento incrível e tem-se expandido a vários segmentos de negócio da área da tecnologia. Além dos smartphones, smartbands, trotinetes, etc, a Xiaomi tem também uma aposta forte na área das TVs.

As novas Xiaomi TV A2 chegaram a Portugal. Saiba quanto custam e quais as versões disponíveis.

Preço da Xiaomi TV A2 começa nos 269,99€

A Xiaomi acaba de disponibilizar em Portugal as novas Xiaomi TV A2, disponíveis nos tamanhos 32’’, 43’’ e 55’’, com PVPR de 269,99€, 449,99€, 599,99€, respetivamente.

Apresentada em Paris, França, no evento Discover Xiaomi 2022, a Xiaomi TV A2 é um dispositivo inteligente de home hub que oferece conectividade AIoT simplificada, especificações áudio e visuais de alta qualidade e acesso incorporado a conteúdos dos players de entretenimento mais conhecidos em todo o mundo.

Além do Google Assistant e Chromecast, as Xiaomi TV A2 também integram Android TV que oferece acesso a filmes e séries através de diversas aplicações, incluindo Netflix, Prime Video e YouTube, juntamente com milhares de outras aplicações através do Google Play.

Para uma utilização ainda mais completa, basta contar com a gestão dos dispositivos AIoT conectados através do controlo remoto Bluetooth 360°.

As Xiaomi TV A2 estão disponíveis em Portugal através das Xiaomi Store e Worten.