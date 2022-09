Com uma lista de apps enorme, a Play Store do Android é uma verdadeira montra do que os utilizadores podem usar no dia a dia nos seus smartphones. Estas são instaladas de forma simples e direta, dando a liberdade de serem testadas e usadas sempre que o utilizador entenda necessário.

Claro que esta liberdade leva a que muitas sejam instaladas e removidas de forma simples, muitas vezes ficando esquecidas. A Google não deixa os seus créditos por mãos alheiras e tem toda a informação acessível. Assim, é muito simples saber a primeira app que instalou no Android.

Cm toda a informação que te acessível no Android, é simples à Google dar aos utilizadores um conjunto de informações sobre o seu sistema e a forma como é usado. Esta está naturalmente acessível na Play Store, a loja de apps deste sistema e que todos podem consultar de forma personalizada.

Uma das mais interessantes é o histórico de instalação e utilização de apps no Android. Esta está presente diretamente na loja e pode ser consultada. É desta forma que os utilizadores podem saber, por exemplo, qual a primeira app que instalaram no seu smartphone Android.

Para terem acesso a esta informação devem primeiro abrir a Play Store e depois carregar na imagem com o seu avatar. Esta está na zona direita, abrindo um menu onde devem escolher a opção Gerir apps e dispositivos. Na nova zona só precisam agora escolher a opção Gerir, na área superior.

Para continuar, e já com a possibilidade de criar um filtro, devem alterar primeiro a lista para Não instalados e depois carregar no lado direito para escolher a ordenação. Aqui devem escolher a segunda opção, chamada Adicionadas recentemente.

Com este filtro e esta ordenação aplicada, os utilizadores só precisam de descer na lista apresentada. Esta terá presente as apps que já tiveram instaladas no Android, podendo ser vista de forma detalhada pelos utilizadores, com acesso a informação adicional.

Esta é uma das formas mais simples de percorrer o histórico de apps instaladas no Android pelo utilizador. Há ali muito mais informação útil e que podem consultar de forma simples, para ajudar o utilizador em qualquer momento.