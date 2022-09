Pocket Monster: Cópia de Pokémon processada em 72,5 milhões de dólares

Não é novidade para ninguém que o mundo tecnológico, e em especial o setor dos jogos, conta com várias criações de sucesso que, exatamente por esse motivo, também são aliciantes para serem copiadas ou levar a que se desenvolvam equipamentos ou serviços semelhantes aos originais. Mas isso também tem um preço.

Segundo as mais recentes informações, Pocket Monster, uma cópia do jogo Pokémon, foi agora processado em mais de 72,5 milhões de dólares. Tudo porque o jogo tem várias parecenças com o original.

De acordo com as informações, a empresa The Pokémon Company abriu um processo contra um total de seis empresas que administram o jogo para dispositivos móveis designado “Pocket Monster Reissue”. A popular marca diz que estas empresas estão a violar os direitos de autor do seu jogo. E para fundamentar a sua queixa, a The Pokémon Company diz que a Pocket Monster tem várias semelhanças com o seu jogo original.

O processo foi aberto no Tribunal de Shenzhen de forma a conseguir suspender o desenvolvimento, distribuição, funcionamento e promoção dos jogos Pocket Monster.

A cópia do Pokémon foi lançada oficialmente no ano de 2015 e está disponível na China. Assim que estreou no mercado, tornou-se de imediato num sucesso do país, e tal acontece também porque alguns títulos do Pokémon original não estão disponíveis na região chinesa.

E para além de pretender bloquear a continuidade do jogo, a The Pokémon Company pretende ainda que seja paga uma multa de 72,5 milhões de dólares por danos morais. Mas as exigências não se ficam por aqui pois a marca quer ainda que todas as empresas envolvidas no jogo agora processado façam um pedido de desculpas público atrevés de sites populares chineses e das redes sociais.

Os detalhes indicam que, atualmente, o jogo Pocket Monster está disponível nas lojas de apps da Apple, Google, Tencent, Xiaomi e Huawei a funcionar na China continental. E só no primeiro ano, o jogo conseguiu arrecadar 43,4 milhões de dólares. Por sua vez, em 2021, a receita de Pocket Monster aumentou em 24,5% comparativamente a 2020, conseguindo obter 69 milhões de dólares.