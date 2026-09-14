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Rússia diz ter intercetado 399 drones ucranianos durante a noite

· High Tech 1 Comentário

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Autor: Pedro Pinto

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  1. Max says:
    14 de Setembro de 2026 às 13:13

    Trump já tomou medidas, sobre a Ucrânia, vá-se lá saber porquê:
    “Trump afirmou que as ofensivas ucranianas ao setor petrolífero russo estão a reduzir a oferta de combustível, provocando uma escassez global e a alta histórica nos preços do diesel (que impacta diretamente os custos de transporte e a inflação mundial).
    O presidente dos EUA revelou ter conversado diretamente com o líder ucraniano sobre o tema: “O senhor Zelensky precisa de fazer uma coisa: precisa de parar de atacar o diesel na Rússia. Há muitos outros alvos. Não atinjam o gasóleo. Isso está a prejudicar o mundo”.
    Nada tem a ver com o fecho do Golfo às exportações de petróleo e de refinados (e de adubos), não é culpa dele até porque a navegação, segundo ele, já está restabelecida.

    Responder

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