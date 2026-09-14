Rússia diz ter intercetado 399 drones ucranianos durante a noite

A Rússia afirma ter intercetado 399 drones ucranianos durante a noite, numa das maiores vagas de ataques aéreos registadas recentemente no território russo.

Segundo o Ministério da Defesa russo, os drones foram detetados e neutralizados por sistemas de defesa antiaérea em várias regiões do país. Moscovo não revelou, para já, informação detalhada sobre eventuais danos provocados pelos aparelhos que conseguiram ultrapassar as defesas.

O elevado número de drones envolvidos demonstra, mais uma vez, a crescente importância destes equipamentos na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Os dois países têm recorrido cada vez mais a ataques de longo alcance com drones, procurando atingir infraestruturas militares, energéticas e industriais a centenas ou até milhares de quilómetros da linha da frente.

Ucrânia tem aumentado ataques de longo alcance com drones

Nos últimos meses, a Ucrânia tem intensificado a utilização de drones para atingir alvos dentro do território russo. Alguns ataques chegaram a regiões situadas a milhares de quilómetros da fronteira ucraniana.

A estratégia procura atingir infraestruturas consideradas importantes para o esforço de guerra russo, incluindo refinarias, instalações industriais e outros pontos logísticos.

Ao mesmo tempo, a Rússia continua a utilizar grandes vagas de drones e mísseis contra território ucraniano. No passado fim de semana, Kiev afirmou ter enfrentado uma das maiores ofensivas aéreas russas dos últimos meses, com centenas de drones lançados contra diferentes regiões do país.

A utilização massiva de drones está assim a transformar a forma como o conflito é conduzido, com ambos os lados a apostar em sistemas relativamente baratos e capazes de percorrer grandes distâncias para tentar saturar as defesas adversárias