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Robotáxis autónomos dão primeiro passo em Espanha com autorização inédita

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Max says:
    14 de Setembro de 2026 às 14:33

    – “A Direcção-Geral de Tráfego (DGT) espanhola concedeu à AVOMO CARS, numa parceria entre WeRide e Uber, a primeira autorização nacional para testes com veículos autónomos de passageiros de Nível 4.”
    Note-se a palavra “testes”. Não deu, um monitor de segurança tem que permanecer a bordo.
    – É como “Em Londres, a Uber e a Wayve já lançaram viagens autónomas através da aplicação da Uber, num serviço que permite que passageiros sejam transportados em veículos equipados com a tecnologia autónoma da Wayve, embora um condutor licenciado permaneça a bordo para supervisionar a viagem e assumir o controlo, se necessário.” A tecnologia até pode ser de nível 4, mas ter um condutor atento e pronto a assumir a condução – significa autonomia de nível 2.

    Responder

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