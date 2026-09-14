Robotáxis autónomos dão primeiro passo em Espanha com autorização inédita
A Direcção-Geral de Tráfego (DGT) espanhola concedeu à AVOMO CARS, numa parceria entre WeRide e Uber, a primeira autorização nacional para testes com veículos autónomos de passageiros de Nível 4.
Depois de ter sido anunciada a intenção de chegar a Madrid, a DGT deu o primeiro passo formal para a introdução dos veículos autónomos de passageiros nas estradas de Espanha.
A autorização foi atribuída à AVOMO CARS, numa parceria que envolve a tecnológica chinesa WeRide e a Uber.
Segundo o registo oficial da DGT, a autorização FVA 02/2026 abrange 20 veículos, classificados como robotáxi e com nível 4 de automatização. É a primeira autorização nacional deste tipo registada pela autoridade espanhola.
O Nível 4 significa que o sistema de condução automatizada é capaz de executar a totalidade da tarefa de condução dentro do domínio operacional para o qual foi concebido, sem exigir que uma pessoa esteja permanentemente a conduzir.
Contudo, isso não significa que todos os veículos de Nível 4 tenham necessariamente de funcionar sem volante, pedais ou qualquer pessoa a bordo.
O que (ainda não) muda nas estradas de Madrid?
Esta autorização corresponde a uma fase de testes e preparação operacional. A frota autorizada é composta por 20 veículos equipados com a tecnologia de condução autónoma da WeRide.
O objetivo é preparar a operação dos futuros serviços de mobilidade autónoma e validar o funcionamento dos veículos nas condições reais de circulação.
Apesar da classificação 4, esta fase não corresponde ainda ao lançamento de um serviço comercial generalizado sem condutor. A operação inicial inclui supervisão humana e está sujeita às condições estabelecidas na autorização concedida pela DGT.
As futuras viagens destinadas ao público serão disponibilizadas através da plataforma da Uber, de acordo com o plano anunciado pelas empresas.
A parceria prevê iniciar as primeiras viagens comerciais ainda em 2026, num calendário que depende, contudo, da conclusão dos testes e do cumprimento dos requisitos técnicos e regulamentares aplicáveis.
Madrid entra na corrida europeia aos robotáxis
Com base nesta autorização, Madrid passa a integrar o grupo de cidades europeias onde estão a ser desenvolvidos projetos de mobilidade autónoma.
- Em Zagreb, na Croácia, a Uber, a Pony.ai e a Verne estabeleceram uma parceria para desenvolver um serviço de robotáxis, numa das primeiras iniciativas europeias de comercialização desta tecnologia.
- Em Londres, a Uber e a Wayve já lançaram viagens autónomas através da aplicação da Uber, num serviço que permite que passageiros sejam transportados em veículos equipados com a tecnologia autónoma da Wayve, embora um condutor licenciado permaneça a bordo para supervisionar a viagem e assumir o controlo, se necessário.
Por sua vez, em Munique, na Alemanha, a Uber prepara um programa de robotáxis com a Autobrains, enquanto a Momenta já recebeu autorização para realizar testes de condução autónoma de Nível 4 em estradas urbanas. A Waymo escolheu igualmente a cidade para preparar a sua entrada no mercado alemão, com um serviço comercial previsto para 2027.
Agora, Madrid passa a dispor de um enquadramento concreto para testar esta tecnologia em condições reais. A autorização da DGT permite à AVOMO, à WeRide e à Uber avançar com uma frota inicial de 20 veículos e preparar a operação de um futuro serviço de robotáxis.
Leia também:
– “A Direcção-Geral de Tráfego (DGT) espanhola concedeu à AVOMO CARS, numa parceria entre WeRide e Uber, a primeira autorização nacional para testes com veículos autónomos de passageiros de Nível 4.”
Note-se a palavra “testes”. Não deu, um monitor de segurança tem que permanecer a bordo.
– É como “Em Londres, a Uber e a Wayve já lançaram viagens autónomas através da aplicação da Uber, num serviço que permite que passageiros sejam transportados em veículos equipados com a tecnologia autónoma da Wayve, embora um condutor licenciado permaneça a bordo para supervisionar a viagem e assumir o controlo, se necessário.” A tecnologia até pode ser de nível 4, mas ter um condutor atento e pronto a assumir a condução – significa autonomia de nível 2.