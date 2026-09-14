Robotáxis autónomos dão primeiro passo em Espanha com autorização inédita

A Direcção-Geral de Tráfego (DGT) espanhola concedeu à AVOMO CARS, numa parceria entre WeRide e Uber, a primeira autorização nacional para testes com veículos autónomos de passageiros de Nível 4.

Depois de ter sido anunciada a intenção de chegar a Madrid, a DGT deu o primeiro passo formal para a introdução dos veículos autónomos de passageiros nas estradas de Espanha.

A autorização foi atribuída à AVOMO CARS, numa parceria que envolve a tecnológica chinesa WeRide e a Uber.

Segundo o registo oficial da DGT, a autorização FVA 02/2026 abrange 20 veículos, classificados como robotáxi e com nível 4 de automatização. É a primeira autorização nacional deste tipo registada pela autoridade espanhola.

O Nível 4 significa que o sistema de condução automatizada é capaz de executar a totalidade da tarefa de condução dentro do domínio operacional para o qual foi concebido, sem exigir que uma pessoa esteja permanentemente a conduzir.

Contudo, isso não significa que todos os veículos de Nível 4 tenham necessariamente de funcionar sem volante, pedais ou qualquer pessoa a bordo.

O que (ainda não) muda nas estradas de Madrid?

Esta autorização corresponde a uma fase de testes e preparação operacional. A frota autorizada é composta por 20 veículos equipados com a tecnologia de condução autónoma da WeRide.

O objetivo é preparar a operação dos futuros serviços de mobilidade autónoma e validar o funcionamento dos veículos nas condições reais de circulação.

Apesar da classificação 4, esta fase não corresponde ainda ao lançamento de um serviço comercial generalizado sem condutor. A operação inicial inclui supervisão humana e está sujeita às condições estabelecidas na autorização concedida pela DGT.

As futuras viagens destinadas ao público serão disponibilizadas através da plataforma da Uber, de acordo com o plano anunciado pelas empresas.

A parceria prevê iniciar as primeiras viagens comerciais ainda em 2026, num calendário que depende, contudo, da conclusão dos testes e do cumprimento dos requisitos técnicos e regulamentares aplicáveis.

Madrid entra na corrida europeia aos robotáxis

Com base nesta autorização, Madrid passa a integrar o grupo de cidades europeias onde estão a ser desenvolvidos projetos de mobilidade autónoma.

Em Zagreb, na Croácia, a Uber, a Pony.ai e a Verne estabeleceram uma parceria para desenvolver um serviço de robotáxis, numa das primeiras iniciativas europeias de comercialização desta tecnologia.

estabeleceram uma parceria para desenvolver um serviço de robotáxis, numa das primeiras iniciativas europeias de comercialização desta tecnologia. Em Londres, a Uber e a Wayve já lançaram viagens autónomas através da aplicação da Uber, num serviço que permite que passageiros sejam transportados em veículos equipados com a tecnologia autónoma da Wayve, embora um condutor licenciado permaneça a bordo para supervisionar a viagem e assumir o controlo, se necessário.

Por sua vez, em Munique, na Alemanha, a Uber prepara um programa de robotáxis com a Autobrains, enquanto a Momenta já recebeu autorização para realizar testes de condução autónoma de Nível 4 em estradas urbanas. A Waymo escolheu igualmente a cidade para preparar a sua entrada no mercado alemão, com um serviço comercial previsto para 2027.

Agora, Madrid passa a dispor de um enquadramento concreto para testar esta tecnologia em condições reais. A autorização da DGT permite à AVOMO, à WeRide e à Uber avançar com uma frota inicial de 20 veículos e preparar a operação de um futuro serviço de robotáxis.

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