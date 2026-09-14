Em setembro, o Abono de Família pode ser pago a dobrar

O abono de família é um apoio atribuído pela Segurança Social às famílias com crianças e jovens, estando o acesso condicionado, entre outros fatores, à idade, situação escolar e aos rendimentos do agregado familiar.

Atualmente, o apoio abrange crianças e jovens entre os 6 e os 16 anos, durante o ano civil em curso, desde que estejam a estudar e pertençam ao 1.º escalão de rendimentos.

Abono de Família: quem pode receber o apoio?

Para ter acesso ao abono de família, é necessário cumprir as condições definidas pela Segurança Social. Entre os critérios está a idade da criança ou jovem, a frequência escolar e a situação económica do agregado familiar.

No caso dos beneficiários entre os 6 e os 16 anos, é necessário que estejam a estudar e que o agregado familiar se encontre no 1.º escalão de rendimentos.

Como pedir o abono de família?

O pedido pode ser realizado através dos canais disponibilizados pela Segurança Social. É importante confirmar previamente se estão reunidas todas as condições de acesso e se a informação relativa ao agregado familiar e aos rendimentos está atualizada.

Caso o agregado considere que o escalão de rendimentos atribuído não corresponde à sua situação atual, também é possível pedir uma reavaliação do escalão.

A reavaliação pode ser particularmente relevante quando existe uma alteração significativa nos rendimentos do agregado familiar.