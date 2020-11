Robô para fazer testes a pacientes suspeitos de COVID-19

Conforme sabemos, a solução mais viável para controlar e, possivelmente, mitigar a pandemia é a descoberta da vacina contra a COVID-19. No entanto, enquanto se aguarda pela conclusão dos testes, a fim de saber se as que estão a ser desenvolvidas são efetivamente fiáveis, o mundo cria métodos de controlo.

Do Egito surge um robô que pode testar pacientes com suspeitas de estarem infetados com o novo coronavírus.

Robô no auxílio ao rastreio da infeção COVID-19

O mundo enfrenta a segunda vaga de uma pandemia que tornou o ano de 2020 atipicamente inesquecível. Por isso, as pessoas estão cada vez mais por casa e, espera-se, a cumprir com rigor as medidas de segurança.

Então, esta será a realidade até que seja possível vacinar a população, no geral. Enquanto se aguarda por esse processo, são pensados outros métodos para rastrear a doença e tornar a circulação necessária mais segura. Por exemplo, um egípcio criou um robô que testa pacientes com suspeitas de COVID-19.

Além disso, o robô, de nome Cira-03, mede a temperatura dos pacientes e avisa-os, se não estiverem a usar máscara. Conforme explicou o criador, Mahmoud el-Komy, o objetivo é limitar a exposição à infeção e prevenir a transmissão do vírus.

Cira-03 capaz de fazer e mostrar análises aos pacientes

Conforme se vê nas imagens do robô, este possui cabeça e rosto semelhantes aos humanos, bem como braços robóticos.

Tentei fazer o robô parecer mais humano, para que o paciente não o temesse. Para que não sintam que uma caixa está a caminhar para eles.

Explicou Mahmoud el-Komy.

Assim, é capaz de fazer análises ao sangue, ecocardiogramas e radiografias. Posteriormente, consegue mostrar os resultados aos pacientes num ecrã instalado no seu peito.

Para realizar os testes à COVID-19, o Cira-03 coloca um apoio no queixo dos pacientes suspeitos, de modo a dar suporte, e, depois, estende um cotonete até à garganta. De acordo com Abu Bakr El-Mihi, diretor do hospital onde o Cira-03 está a ser testado, o robô tem sido utilizado para medir a temperatura de qualquer suspeito de COVID-19.

Tem havido uma resposta positiva dos pacientes. Eles viram o robô e não tiveram medo. Pelo contrário, há mais confiança nisto, porque o robô é mais preciso do que os humanos.

Disse Mahmoud el-Komy.

