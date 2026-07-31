Paranoia? Bloqueio dos EUA a robôs chineses inclui aspiradores e corta-relva

A FCC anunciou medidas mais rigorosas contra dispositivos robóticos avançados fabricados no estrangeiro. Esperava-se que fosse centrado em robôs humanoides futuristas, cães quadrúpedes ou máquinas industriais pesadas. Aparentemente a definição do governo dos EUA para um robô de alta tecnologia vai muito mais além, chegando até ao utilizador comum. Será paranoia?

EUA estão a entrar numa paranoia contra robôs?

A proibição abrange também os aspiradores e corta-relva robotizados comuns. Pode parecer paranoia, mas a definição de robô avançado do governo pode fazer sentido. Segundo a FCC, um dispositivo enquadra-se na proibição se desempenhar funções específicas: mover-se sozinho, desviar-se de obstáculos, utilizar sensores como LIDAR, câmaras óticas ou de impacto, ligar-se a Wi-Fi ou Bluetooth e executar software local, ou pesar mais de 2 kg.

Quase todos os aspiradores robot dependem de mapeamento inteligente, controlo por apps e bases de esvaziamento automático. Assim, toda a categoria se enquadra automaticamente na descrição. O FAQ oficial exclui explicitamente drones, veículos conectados, veículos subaquáticos não tripulados, braços robóticos e dispositivos de assistência, mas os aspiradores domésticos e os corta-relva não entraram na lista de exceções.

Além disso, as marcas chinesas dominam o mercado atualmente, com empresas como a Roborock, Ecovacs e Dreame. De acordo com estas novas regras, estas empresas não poderão obter a aprovação da FCC necessária para quaisquer novos modelos que desejem trazer para os EUA. Isto significa que quaisquer modelos de próxima geração com mapeamento melhorado, melhor sucção ou novas funcionalidades não chegarão às lojas tão cedo.

Cuidado com aspiradores e corta-relva chineses

No entanto, a boa notícia é que ninguém vai confiscar o aspirador que está a utilizar atualmente. A FCC confirmou que a política não é retroativa, o que significa que se aplicam algumas regras práticas. Qualquer modelo de aspirador robot avançado que já tenha sido aprovado pela FCC antes da proibição continua a ser totalmente legal de possuir e utilizar.

Além disso, os retalhistas podem continuar a vender, importar e comercializar os modelos existentes que foram autorizados antes do início da proibição. Os modelos existentes e aprovados poderão também continuar a receber atualizações de software e de segurança até, pelo menos, 1 de janeiro de 2029, com a possibilidade de este prazo ser prolongado no futuro, de acordo com uma ordem separada da FCC.

O motivo desta proibição está na segurança nacional e preocupações com dependência de cadeias de abastecimento estrangeiras para componentes tecnológicos. Além disso, estes aspiradores estão em milhões de casas, digitalizando a planta das divisões, capturando dados visuais e estando ligados a redes domésticas. Existem preocupações com vulnerabilidades de privacidade e vigilância se fabricados por entidades estrangeiras.