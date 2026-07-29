Trump fecha a porta dos EUA aos robôs humanoides chineses por “riscos inaceitáveis”

A administração de Donald Trump anunciou uma nova frente na guerra tecnológica com a China. A partir de agora, deixam de poder entrar no mercado norte-americano novos modelos de robôs humanoides e quadrúpedes fabricados no estrangeiro.

A Comissão Federal de Comunicações (em inglês, FCC) anunciou esta terça-feira a expansão da sua Covered List, uma lista de equipamentos e serviços considerados uma ameaça à segurança dos Estados Unidos da América (EUA), a duas novas categorias:

Dispositivos robóticos avançados, onde se incluem robôs humanoides e robôs com quatro patas; Inversores de energia ligados à rede, usados em centros de dados e painéis solares.

Na prática, isto significa que novos modelos destes equipamentos, produzidos fora dos EUA, deixam de poder ser importados ou vendidos no país.

A medida não é retroativa, pelo que robôs humanoides e outros dispositivos já autorizados anteriormente pela FCC continuam a poder ser comercializados normalmente.

Além disso, fabricantes estrangeiras podem pedir uma aprovação condicional, desde que consigam demonstrar que os seus produtos não representam "riscos inaceitáveis".

Espionagem e ciberataques como justificação

Segundo a FCC, tanto os robôs como os inversores fabricados fora dos EUA podem ser explorados por atores mal-intencionados para vigiar cidadãos americanos, reforçar as capacidades de serviços de informação estrangeiros ou até para comandar remotamente estes dispositivos.

No caso dos inversores, o receio passa também pela possibilidade de empresas estrangeiras os desligarem à distância, roubarem dados ou facilitarem acessos remotos não autorizados.

O presidente da FCC, Brendan Carr, enquadrou a decisão como mais um passo para proteger as cadeias de abastecimento críticas dos EUA, alinhando a agência com as agências de segurança nacional do país.

De ressalvar que, ao abrigo da legislação em vigor, a FCC não pode adicionar equipamentos a esta lista por iniciativa própria, atuando sempre a pedido dessas mesmas agências.

Pequim já reagiu à proibição da entrada de novos robôs humanoides

Mais uma vez, a embaixada da China em Washington acusou os EUA de politizar as questões comerciais e de recorrerem a sanções baseadas em pretextos sem fundamento.

Além disso, Pequim garantiu que irá tomar "todas as medidas necessárias" caso os seus interesses sejam prejudicados, ao mesmo tempo que apelou à cooperação internacional no desenvolvimento da Inteligência Artificial.

O governo chinês defendeu que os avanços do país nesta área resultam de esforço próprio e de cooperação internacional, e não de práticas desleais, aproveitando para sublinhar o peso crescente deste setor na sua economia.

Uma nova frente na guerra tecnológica

Esta proibição junta-se a uma já longa lista de tensões comerciais entre as duas potências:

Pesadas tarifas que praticamente afastaram os veículos elétricos chineses do mercado americano;

que praticamente afastaram os veículos elétricos chineses do mercado americano; Bloqueio à venda de semicondutores de ponta à China;

de ponta à China; Avisos do secretário do Tesouro, Scott Bessent, sobre possíveis sanções a empresas chinesas de IA por alegado roubo de propriedade intelectual.

Atualmente, a China lidera o mercado global de robôs humanoides, com empresas como a Unitree a colocarem os seus modelos no mercado a um ritmo mais rápido do que rivais ocidentais como a Tesla ou a Boston Dynamics.

Ao fechar a porta a novos modelos chineses, os EUA procuram criar um mercado mais protegido para as empresas norte-americanas do setor.