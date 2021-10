Headsets de Realidade Virtual podem reconstruir expressões faciais

A tecnologia abre infindáveis portas e permite que os investigadores concretizem coisas surpreendentes. Agora, um grupo do Texas está a desenvolver um sistema que permitirá que os utilizadores de headsets de Realidade Virtual (RV) vejam as expressões faciais daqueles com quem estão a interagir.

Os profissionais de saúde têm esperança que tecnologias semelhantes a esta possam trazer benefícios consideráveis para os pacientes.

Um grupo de investigadores da University of Texas está a desenvolver uma tecnologia que permitirá aos utilizadores de headsets de RV ver as verdadeiras expressões faciais daqueles com quem estão a interagir.

Este é um dos primeiros dispositivos que nos permitirá monitorizar a atividade facial humana em detalhe e tem uma variedade de aplicações potenciais que vão desde jogos a cuidados de saúde.

Disse VP Nguyen, um professor e especialista informático do Texas.

Nguyen é o diretor do laboratório de sistemas sem fios e sensores da universidade, que se concentra na construção de sistemas para monitorizar e melhorar a saúde humana e o ambiente. Recentemente, recebeu uma bolsa de quase 250.000 dólares da National Science Foundation para o projeto de RV.

Headsets de RV discretos e leves

Apesar do esforço direcionado para a investigação e o desenvolvimento das empresas, atualmente, os headsets de RV continuam a ser volumosos e a bloquear a maior parte da cara do utilizador. Então, a equipa de Nguyen diz ter desenvolvido um dispositivo leve, discreto e que valoriza a privacidade.

O projeto faz a ponte entre o conhecimento anatómico e muscular da face humana e as técnicas de modelação elétrica e computacional para desenvolver modelos analíticos, bibliotecas de hardware e software para a deteção de sinais fisiológicos baseados na face.

Disse o professor.

O grupo que desenvolveu os headsets de RV espera que o dispositivo possa ter aplicações e utilidade na terapia da fala. Por exemplo, médicos e terapeutas poderiam utilizá-los para trabalhar com pacientes remotos que tenham problemas com a fala, indicando exatamente onde os músculos são afetados e adaptando o tratamento em torno dessa informação.

A monitorização das atividades dos músculos faciais humanos em detalhes precisos e a reconstrução de expressões faciais em 3D são tarefas desafiantes.

Disse o professor Hong Jiang, presidente do departamento de ciências informáticas e engenharia da universidade.

Os profissionais de saúde esperam que tecnologias como a RV possam ter benefícios consideráveis para os pacientes com doenças mentais, condições neurológicas e perturbações no desenvolvimento.

Os resultados desta investigação poderão permitir uma vasta gama de aplicações, que vão desde a realidade virtual e aumentada até ao reconhecimento de emoções nos cuidados de saúde.

Disse Hong Jiang.

