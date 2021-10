Instagram está a criar novas funcionalidades para os criadores encontrarem parcerias

Os criadores de conteúdo, bem como os influenciadores digitais, veem no Instagram uma plataforma com bastante potencial financeiro. Isto, porque as parcerias, que se podem traduzir em valores avultados, podem chegar a uma considerável massa de pessoas. Então, o Instagram está a testar uma forma de facilitar o processo.

A rede social está a trabalhar em novas ferramentas para ajudar os criadores a encontrar parceiros.

Atualmente, o Instagram está a testar novas ferramentas para facilitar aos criadores de conteúdo ganhar dinheiro através da plataforma. Para isso, está a desenvolver, por exemplo, uma caixa de entrada unicamente dedicada às parcerias.

Além disso, está a trabalhar num programa de parcerias, tanto para criadores de conteúdo, como para influenciadores. De acordo com o Engadget, estas são uma extensão das atuais funcionalidades de compra disponíveis. Por exemplo, a última versão lançada permite que os criadores de conteúdo do Instagram se associem aos produtos das marcas com as quais mantenham um acordo de parceria.

Embora não se conheçam os detalhes, os criadores de conteúdo ganharão comissões quando os seus seguidores comprarem produtos nas várias lojas. Conforme referiu o Instagram, para já, a funcionalidade de compras só estará disponível para aqueles que façam parte do chamado “Programa de Afiliados”, dedicado às parcerias.

Mais do que isso, a rede social está a testar novas funcionalidades da caixa de entrada, por forma a facilitar o contacto entre as marcas e os criadores de conteúdo. Assim sendo, estes receberão uma secção especialmente dedicada às mensagens enviadas pelas marcas, que terão prioridade relativamente às restantes.

As várias ferramentas e funcionalidades estão ainda numa fase embrionária, estando a ser testadas apenas por algumas empresas e utilizadores. Portanto, ainda requererá algum tempo até estarem completamente desenvolvidas e prontas para chegarem a todos os interessados.

