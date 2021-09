A Logitech é reconhecida como uma das maiores marcas de produtos gaming, entre muitas outras áreas. Está em constante desenvolvimento para criar as melhores propostas, como acontece agora com o G435, o novo headset sem fios.

Esta proposta muda completamente a forma de criar produtos e foca-se em alguns pilares básicos. Todos têm de ser usáveis em múltiplas plataformas, serem adaptáveis a qualquer pessoa, primar sustentabilidade e terem estilo.

G435 é a nova proposta de headset sem fio

A Logitech G, uma marca da Logitech estabeleceu um novo padrão de ouro, com o lançamento do novo headset sem fios, ultraleve, projetado para o consumidor de jogos moderno.

O Logitech G435 LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset, oferece em todas as frentes: conforto, acessibilidade, sustentabilidade, opções de cores divertidas, suporte multiplataforma e muito mais, tudo pelo preço de cair o queixo de 79,99€.

Pesando apenas 165 gramas, o G435 é ultraleve e confortável o suficiente para ser usado todo o dia. Adapta-se a uma ampla variedade de pessoas, mas o seu design foi otimizado para cabeças de pequeno a médio porte. Possui também um limitador de volume opcional.

Preocupação lógica da Logitech com o ambiente

O G435 é o headset sem fios, para jogos, mais sustentável que a Logitech G já produziu. Tem a certificação CarbonNeutral®, o que significa que financiamos compensações de carbono certificadas de alta qualidade para reduzir o impacto do carbono do produto a zero.

As peças de plástico incluem um mínimo de 22 por cento de conteúdo reciclado pós-consumo, e a embalagem de papel vem de florestas certificadas pela FSCTM. Ao escolher este headset para jogos, está a fazer a sua parte para ajudar na gestão responsável das florestas do mundo. Para obter mais informações sobre os nossos esforços de sustentabilidade, visite o website da marca.

A combinação entre o LIGHTSPEED 2.4 GHz sem fios e o Bluetooth® para jogos, oferece a liberdade de se poder conectar sem fios ao PC, PlayStation ou dispositivo móvel. O LIGHTSPEED Wireless liga-se ao PC ou Playstation através de um adaptador USB-A de 2,4 GHz e oferece um desempenho ajustado para as necessidades dos jogadores. Enquanto o suporte para Bluetooth permite que se conecte ao dispositivo móvel e jogue ou ouça música.

Qualidade de construção e excelência no som

Os seus drivers de 40 mm fornecem um som rico e envolvente, enquanto os microfones de formação de feixe duplo eliminam a necessidade de um microfone boom. Os microfones de formação de feixes avançados também reduzem o ruído de fundo, enquanto amplificam a voz, para que o som seja como se estivesse na mesma sala que os seus amigos.

O novo headset sem fios G435 vem em três variações de cores: Preto e Amarelo Néon, Azul e Framboesa e Branco e Lilás, permitindo que os jogadores mostrem o seu estilo e personalidade individuais. O G435 inclui também pequenos toques, como indicadora braille de direito e esquerdo nos fones de ouvido, para tornar mais fácil às pessoas com deficiência visual saberem qual é o lado correcto.

Preço e Disponibilidade

Disponível em setembro de 2021, o Logitech G435 Wireless Gaming Headset terá um PVP de 79,99€.