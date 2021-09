COVID-19: Vários concelhos com nível de risco elevado! Como está o seu?

Como está o seu concelho na pandemia por COVID-19? A pandemia parece dar sinais de abrandamento em Portugal. A vacinação tem contribuído, em muito, para este decréscimo, mas ainda há concelhos com um nível de risco do seu concelho bastante elevado.

A DGS disponibilizou recentemente mais um relatório com o nível de risco de cada concelho português. Saiba como está o seu.

A Incidência Cumulativa a 14 dias de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada, por concelho, a 31 de dezembro de 2019, pelo Instituto Nacional de Estatística, IP. Habitualmente é expressa em número de casos por 100 000 habitantes.

Exemplo: Nos 14 dias anteriores ao dia de análise, 50 casos de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 foram atribuídos a um determinado concelho, com uma população residente de 150 000 habitantes.

Qual a Incidência cumulativa da COVID-19 do seu concelho?

Há 4 níveis de risco:

> 960: Risco Extremamente Elevado

> 480 até 960: Risco Muito Elevado

> 240 até 480: Risco Elevado

< 240: Risco Moderado

A data utilizada corresponde à data de notificação do caso confirmado, constante na informação do inquérito epidemiológico, na primeira notificação clínica referindo um resultado positivo ou na primeira notificação laboratorial com resultado positivo.

De acordo com o último relatório da DGS, Portugal não tem concelhos em risco extremo da COVID-19 pela primeira vez em dois meses. Em risco muito elevado, ou seja, com uma incidência de entre 480 e 959,9 casos por 100 mil habitantes, estão os concelhos de Albufeira (708), Portimão (491), São Brás de Alportel (569), Barrancos (739), Boticas (487), Montalegre (642), Celorico da Beira (822) e Penela (575).

Entre os 240 e os 479,9 casos por 100 mil habitantes a 14 dias existem de 37 concelhos. Segundo o boletim, entre os 120 e os 239,9 casos por 100 mil habitantes a 14 dias estão 113 concelhos.

Com zero casos de infeção de COVID-19 no período entre 2 e 15 e setembro estão 20 dos 308 concelhos portugueses: Alcoutim, Armamar, Góis, Lajes das Flores, Lajes do Pico, Porto Santo, Povoação, Santa Cruz das Flores, Santa Cruz da Graciosa, S. João da Pesqueira, Calheta (Açores), Miranda do Douro, Mora, Moura, Murça, Nordeste, Vila Velha de Ródão, Vila do Porto, Velas, Freixo de Espada a Cinta e Corvo.

Para a atribuição do concelho ao caso de COVID-19, é utilizada a morada de ocorrência identificada no inquérito epidemiológico ou na primeira notificação clínica com indicação de resultado positivo. Nos casos em que a morada de ocorrência é omissa, é utilizada a morada de residência do caso, registada no Registo Nacional de Utentes do Serviço Nacional de Saúde.

Mapa COVID-19