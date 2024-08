Google desenvolveu um robô que joga ping-pong e é um excelente adversário

Com a introdução da inteligência artificial no dia a dia, os robôs que apenas executam tarefas básicas são agora encontrados em temas mais complicados. Se até agora era apenas teórico e imaterial, começa agora a ter espaço, por exemplo, a jogar ping-pong. A Google, que mostrou agora o seu robô a jogar este desporto exigente, conseguiu novamente chamar a atenção de todos.

Google desenvolveu robô que joga ping-pong

Fundada em 2010, a DeepMind, empresa de desenvolvimento de programas de inteligência artificial da Google, apresentou uma novidade. Falamos de um robô em que tem trabalhado há algum tempo. A inteligência artificial, que atingiu todas as áreas da vida nos últimos anos, colocou agora este robô do lado de uma mesa de ténis de mesa.

A DeepMind, que colocou um humano extremidade oposta da mesa de ténis de mesa, resolveu colocar um jogo real para mostrar as suas capacidades. A experiência que surgiu deste confronto mostra que os desenvolvimentos da Google está num patamar muito importante e, principalmente, muito interessante.

Ao jogar contra este braço robótico, o desempenho conseguido pelo robô no ping-pong fica claro que está já “ao nível de um sólido humano amador”. Ou seja, não é ainda um profissional, mas é visto como mais bem-sucedido do que um jogador amador.

Um excelente adversário que já ganha jogos

No vídeo partilhado pela Google, o robô, que demonstra que consegue já ter uma agilidade grande e participar de forma ativa no jogo. Já tem a destreza para aplicar remates leves e fortes, responder a esses remates, lançar bolas rápidas e lentas, e mostra também a rapidez com que toma decisões para aplicar as várias jogadas.

Este braço, considerado pela Google como o primeiro robô de nível humano amador no ténis de mesa, eliminou 55% dos seus adversários de nível médio durante a fase de testes. No entanto, não conseguiu sequer vencer um jogo frente a um jogador avançado.

O robô da DeepMind da Google, que por enquanto conquistou um bom lugar no ping-pong com uma taxa média de sucesso de 45 por cento, conseguiu surpreender todos. É um passo importante que vem confirmar os trabalhos de outras empresas que trabalham na área para criar propostas usáveis no dia a dia.