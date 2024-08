Combate frenético de BLEACH Rebirth of Souls revelado

Foi recentemente revelada a jogabilidade de BLEACH Rebirth of Souls, o próximo jogo baseado na lendária franquia criada por Tite Kubo. Combate frenético e violento será o que se poderá encontrar neste jogo em desenvolvimento pelos estúdios Tamsoft.

Os apreciadores de jogos de ação e de combate, poderão encontrar em BLEACH Rebirth of Souls, uma alternativa interessante para se "perderem".

Recentemente os estúdios japoneses Tamsoft, revelaram um trailer ilustrativo da jogabilidade que se vai encontrar quando BLEACH Rebirth of Souls for lançado para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, e PC.

Em BLEACH Rebirth of Souls, os jogadores vão poder usar as habilidades únicas de cada personagem para ganharem vantagem sobre os seus oponentes em lutas com espadas cheias de estilo com personagens da franquia. Mas também vão poder utilizar ações como Reverse Action e combos precisos com um timing perfeito para se recomporem de uma posição complicada. À medida que a batalha avança, as personagens vão poder utilizar o seu Bankai icónico para lançarem ataques únicos e bastante poderosos para acabarem com os seus oponentes, ou fazerem um comeback pelas costas.

BLEACH é uma popular série de comics de ação com combates com espadas que foi publicada na revista de shōnen manga de Shueisha, Weekly Shonen Jump entre 2001 e 2016. A série de animação de TV foi transmitida entre 2004 e março de 2012 e foram lançados um total de quatro filmes até agora. O capítulo final, Thousand-Year Blood War Arc, que conta com novos designs de personagens mais poderosas está a ser transmitido desde 2022. BLEACH tem uma base de fãs não apenas no Japão, mas em todo o mundo e a sua popularidade continua a crescer.

BLEACH Rebirth of Souls está atualmente em desenvolvimento para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, e PC