Fuga de informação revela Mac mini M4 ultra-fino com opção M4 Pro para este ano

Informações supostamente fidedignas deram conta que a Apple estaria a trabalhar num grande update da sua linha de computadores Mac. Segundo Mark Gurman da Bloomberg, estes computadores irão receber o novo chip Apple Silicon M4. Agora, segundo o analista, a empresa de Cupertino terá estendido esta atualização também ao Mac mini. O ponto interessante é que a "caixa" do Mac mini será ainda mais mini... dizem que pode ser do tamanho de uma Apple TV.

Mac mini M4

Pessoas familiarizadas com o assunto disseram ao jornalista que este dispositivo é "essencialmente um iPad Pro numa caixa pequena".

De acordo com Gurman, a Apple testou pelo menos três modelos de Mac mini com pelo menos três portas USB-C na parte traseira, uma porta HDMI e um cabo de alimentação. Tal como a versão M2, a Apple também está a planear introduzir uma versão M4 Pro desta máquina.

Curiosamente, Gurman diz que o modelo básico começará a ser enviado pelos fornecedores este mês, antes do lançamento no final deste ano. No entanto, o modelo topo de gama só estará pronto em outubro.

Um computador de trabalho

A última vez que o Mac mini teve uma grande mudança de design foi em 2010, quando se tornou o computador de mesa mais pequeno da Apple.

Dito isso, Gurman acredita que a Apple escolherá a abordagem de um visual da Apple TV, com o tamanho de cerca de 1,4 polegadas de altura. O invólucro de alumínio não vai desaparecer, embora seja possível que a Apple anuncie que este computador é neutro em carbono, como fez com o Apple Watch Series 9 no ano passado.

Até agora, só conhecemos os pormenores sobre o chip M4. De acordo com a Apple, o processador M4 tem um novo e poderoso CPU com 4 núcleos de desempenho e 6 núcleos de eficiência, com geradores ML de última geração. É até 50% mais rápido do que o M2.

Com uma GPU de 10 núcleos, oferece Dynamic Caching e traçado de raios por hardware, com um desempenho 4x mais rápido do que o iPad Pro M2.

O M4 pode proporcionar o mesmo desempenho que o M2 com apenas metade da potência. O Neural Engine tem um design de 16 núcleos, com até 38 mil milhões de operações por segundo - 60 vezes mais rápido do que o primeiro Neural Engine da Apple.

Para além do novo Mac mini M4, espera-se que a Apple apresente o novo MacBook Pro e um iMac ainda este ano. Outros Macs deverão estar disponíveis em 2025. Abaixo, pode saber quando esperar os novos Macs M4.