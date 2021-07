Força Aérea dos Estados Unidos falha teste de mísseis hipersónicos

A Força Aérea dos Estados Unidos está a testar um programa de misseis hipersónicos. Contudo, não tem dado resultados e as tentativas não têm sido bem-sucedidas.

Pela segunda vez, o teste de mísseis hipersónicos da Força Aérea Americana falhou.

O chamado Air-launched Rapid Response Weapon (ARRW) é um programa de mísseis hipersónicos desenvolvido pela Força Aérea dos Estados Unidos. No início de abril, durante o primeiro teste, o míssil não se separou do bombardeiro, levando a uma paragem abrupta do processo.

No dia 28 de julho, a Edwards Air Force Base, na California, recebeu a segunda tentativa que, embora tenha sido melhor do que a primeira, não teve os resultados que a Força Aérea esperava.

O ARRW consiste num míssil hipersónico transportado por um bombardeiro B-52 que depois se separa e é disparado pelo seu próprio impulsionador de rockets. Assim, a ogiva é disparada a uma velocidade hipersónica, separando-se logo de seguida e movendo-se na direção do alvo, mantendo as capacidades de manobra.

De acordo com um comunicado de imprensa emitido pela Força Aérea dos Estados Unidos, os objetivos do segundo teste eram a libertação segura do impulsionador do bombardeiro e a avaliação do seu desempenho. Contudo, durante a segunda tentativa de teste, o motor propulsor não se inflamou, pelo que causou hesitação.

Desenvolver mísseis de primeira qualidade é um negócio difícil e é por isso que testamos. Temos a melhor equipa a trabalhar para descobrir o que aconteceu, consertá-lo e avançar para entregar o ARRW aos nossos combatentes de guerra o mais rapidamente possível.

Disse Heath Collins, executivo oficial do Weapons Program.

O programa de misseis hipersónicos, previsto para 2020, custará aos contribuintes norte-americanos cerca de 3,8 mil milhões de dólares, só no ano de 2022. Apesar das duas tentativas de teste falhadas, a Força Aérea dos Estados Unidos está agora sob pressão, uma vez que a Rússia está já a testar o seu Tsirkon.