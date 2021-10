Exército dos EUA irá começar a testar um sistema de armas a laser de 300 kW em 2022

Cada vez são mais reais as tecnologias que nos anos 70 e 80 eram apenas adereços de ficção científica. A conquista de novos planetas, a utilização de dispositivos de comunicação avançados, carros com condução autónoma, sistemas de avaliação dos sinais vitais do utilizador e armas que faziam disparos de raios laser que poderiam ou não ser letais. O que aqui não é comum nos dias de hoje?

A evolução das tecnologias irá permitir que o exército dos EUA teste já no próximo ano um sistema de armas a laser de 300 kW. O grau de letalidade será enorme.

A guerra vai deixar as munições e as granadas. Raios laser serão a nova bala

Conforme foi dado a saber nesta semana, o governo federal concedeu a uma equipa, que inclui a Boeing, um contrato para construir um protótipo de arma a laser de 300 quilowatts para o Exército dos EUA.

A informação aqui partilhada refere que os militares irão “demonstrar” o projeto já em 2022.

O protótipo “produzirá uma saída letal maior do que qualquer coisa em campo até hoje. Esta tecnologia representa um salto à frente na capacidade de defesa aérea e antimísseis necessária para apoiar os esforços de modernização do Exército e derrotar as ameaças da próxima geração num espaço de batalha de múltiplos domínios.

Lê-se na informação partilhada pela General Atomics Electromagnetic Systems, a outra empresa que trabalha no projeto.

A Marinha dos EUA implantou a primeira arma a laser de alta energia, conhecida como LaWS, no USS Ponce em 2014, com uma produção relatada de 30 quilowatts. A maioria dos lasers militares tende a estar na faixa de 30 a 100 quilowatts, o que é útil principalmente para derrubar pequenos drones, então a nova arma é um aumento significativo.

Normalmente, tais armas baseiam-se em múltiplos lasers de fibra industrial, com a saída combinada num único feixe. A nova arma utiliza, em vez disso, grandes placas de vidro ligadas em série. Tais lajes foram anteriormente difíceis de utilizar devido ao desperdício de calor e problemas com a qualidade do feixe, mas a GA-EMS diz que ligá-las em série resolve estes problemas e elimina a necessidade de combinar feixes de lasers de fibras múltiplas.

Mesmo que seja apenas uma demonstração, o sistema representa um avanço significativo em relação aos lasers aos quais os militares tiveram acesso no passado.

Um laser de 300 quilowatts poderia potencialmente derrubar mísseis, além de drones, helicópteros e até aviões. O anúncio vem à medida que a corrida armamentista global se intensifica após o teste bem-sucedido de um míssil hipersónico na China.