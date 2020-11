Elon Mask é a máscara futurista que remove 99,97% das partículas

Já que o carismático Elon Musk diz não ser muito fã de máscaras, nomeadamente das N95 (KN 95 ou FFP2), então foi criado um conceito muito interessante desta proteção individual.

Designa-se curiosamente de Elon Mask, foi projetada pela LeaseFetcher e conta com um filtro HEPA que remove 99,97% das partículas. Para além disso é extremamente versátil e tanto pode usar como máscara mas também como viseira. Mas também dá para fazer chamadas e alertar quem não cumprir a regra do distanciamento físico.

Elon Mask é uma máscara com ‘tudo’

Pelas mãos da LeaseFetcher foi criado um conceito de máscara muito interessante. Designa-se Elon Mask e a parecença do nome com o CEO da Tesla não foi por mero acaso. Esta máscara foi projetada tendo por base o facto de Elon Musk já ter indicado que não gosta das máscaras N95 tradicionais.

Assim foi pensada a Elon Mask que tem muito mais utilidade do que uma máscara cirúrgica, mas oferece maior proteção do que a N95. É uma autêntica arma de defesa biológica uma vez que traz um filtro HEPA capaz de remover 99,97% das partículas com 0,3 micrómetros de espessura, tais como o coronavírus, poluição ou pólen.

Esta máscara futurista está pensada para ter integradas diversas funcionalidades inovadoras. Por exemplo, conta com sensores ultrassónicos de proximidade e luzes traseiras que lembram os outros que devem manter uma distância de 2 metros.

Caso a máscara detete que alguém está a infringir a regra de distanciamento físico, vai emitir um determinado som.

A máscara pode ser usada em três posições, segundo o nível da ameaça que o utilizador enfrenta. Ou seja, poderá ser usada no modo sem proteção, modo filtro de ar e modo filtro de ar com viseira.

A Elon Mask conta ainda com um visor de oxinitrato de alumínio de metal transparente que oferece toda a proteção contra a transmissão de vírus, balas de 9 mm ou bolas de metal pesadas.

Também pode fazer chamadas com a Elon Mask

Mas há mais recursos surpreendentes. A Elon Mask permite ainda ouvir música, fazer chamadas, chamar o Tesla, verificar a bateria através de um microfone embutido e ainda ouvir quem nos rodeia através de umas colunas em volta do ouvido.

E caso esteja com dificuldade em entender alguém devido ao uso de máscara, este equipamento tem uma funcionalidade designada Real-Time Audio Enhancer. Este recurso vai otimizar e melhorar a clareza da fala da pessoa que está a falar diretamente com o utilizador.

Curiosamente, na parte traseira, a Elon Mask conta com o logótipo da Tesla.

Portanto, como pudemos ver, a Elon Mask é muito mais do que uma simples máscara de proteção. É sim um autêntico ‘canivete suíço’, capaz de oferecer multifunções ao mesmo tempo que nos protege de ficarmos infetados com a COVID-19.

Para já trata-se apenas de um conceito, mas nunca se sabe se, no futuro, esta máscara ou outra do mesmo género poderá ser mesmo lançada no mercado. Conheça melhor a Elon Mask aqui.