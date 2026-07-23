Se acha que já viu de tudo, espreite este rato que se controla com a língua

Houve um tempo em que um rato representava uma peça de plástico, um botão e uma bolinha por baixo. Hoje, há ratos verticais, ratos sem fios, ratos para jogos com uma dezena de botões programáveis... e, agora, um rato que se controla inteiramente com a língua.

A Augmental já não é propriamente nova. Aliás, conhecemos o seu MouthPad, em 2023.

Agora, o dispositivo tornou-se um produto real, à venda nos Estados Unidos, e a marca aproveitou o momento para lançar também o Vox, um wearable complementar que trata da parte da escrita.

O MouthPad é, na prática, um rato de computador. A diferença é que não se segura com a mão, controla-se com a língua. O dispositivo é feito à medida de cada utilizador e encaixa sobre os dentes superiores, como um aparelho dentário fino.

Além disso, tem um trackpad sensível à pressão que assenta no palato e que, combinado com deteção de movimentos da cabeça, permite mover o cursor, clicar e fazer swipe. Todos os gestos podem ser personalizados através de uma aplicação.

Uma segunda geração de rato mais capaz

Este ano, a empresa lançou uma segunda geração do MouthPad, que trouxe atalhos de teclado ativados pela língua e um remapeamento para WASD, pensado para jogos.

A autonomia da bateria também aumentou, ultrapassando agora as sete horas, e o dispositivo passou a conseguir emparelhar com vários equipamentos em simultâneo.

Num teste de precisão de cursor, a Augmental afirma que um utilizador do MouthPad atingiu 10,47 bits por segundo, um valor que a própria empresa compara ao desempenho de interfaces cérebro-computador implantadas cirurgicamente.

Para já, esta comparação parte apenas dos dados divulgados pela Augmental, sem validação independente.

A diferença entre este rato e as interfaces cérebro-computador está essencialmente no preço e na ausência de cirurgia: o MouthPad custa 1400 dólares, aos quais é preciso somar cerca de 100 dólares para a digitalização dentária necessária à personalização do dispositivo.

Depois da encomenda e da digitalização, a Augmental produz o equipamento à medida, com um prazo de entrega estimado em cerca de seis meses.

Vox: escrever a sussurrar

O Vox é a resposta da Augmental ao teclado. Trata-se de um pequeno pingente que se usa junto à pele e que capta a voz através das vibrações do corpo, em vez do som transmitido pelo ar, à semelhança do funcionamento de um estetoscópio.

Esta abordagem permite filtrar ruído de fundo e reconhecer fala dita quase em sussurro.

O utilizador pode ativar o Vox com um simples toque num botão ou, caso o dispositivo esteja emparelhado com o MouthPad, através de um gesto com a língua, permitindo enviar mensagens ou falar com um assistente de Inteligência Artificial (IA) sem precisar de levantar a voz em público.

Essa ativação manual é propositada, com a Augmental a apresentá-la como uma funcionalidade de privacidade que distingue o Vox de outros gadgets de IA.

Empresa quer desenvolver "fala silenciosa"

O Vox vai chegar em versão beta por 200 dólares, nos Estados Unidos, e as receitas do primeiro lote revertem para financiar MouthPads destinados a quem mais precisa deles.

A longo prazo, a Augmental quer combinar os dados acústicos captados pelo Vox com os padrões de movimento da língua registados pelo MouthPad para desenvolver aquilo a que chama "fala silenciosa": a possibilidade de comunicar com um dispositivo sem emitir qualquer som.