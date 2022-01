Coleira inteligente é uma espécie de smartwatch para o seu animal de estimação

Com a quantidade de dispositivos que existem, hoje em dia, para monitorizar elementos do dia a dia e da saúde dos utilizadores, o difícil é mesmo escolher. Por outro lado, para os animais, a oferta ainda não é grande e, por isso, damos-lhe a conhecer a coleira inteligente da Invoxia.

A coleira inteligente é capaz de monitorizar o ritmo respiratório e cardíaco dos cães.

Embora os localizadores de animais já existam há bastante tempo, a Invoxia apresentará no CES 2022 um conceito menos comum. A empresa desenvolveu uma coleira inteligente capaz de monitorizar os sinais vitais dos cães. Além disso, a oferta inclui GPS e rastreador de atividade.

Para que a sua coleira inteligente seja capaz de monitorizar os sinais vitais do animal, como a frequência cardíaca, a Invoxia diz ter trabalhado com cardiologistas veterinários. Com esta colaboração, a empresa desenvolveu um sistema de Inteligência Artificial que utiliza sensores de radar. De acordo com Amélie Caudron, CEO da Invoxia, os radares são ideais, porque são capazes de fazer leituras independentemente do tipo de pelo dos cães.

Há um radar que está virado para o pescoço e envia um sinal de rádio, e esse sinal não será refletido pelo pelo. Portanto, não importa quanto pelo haja, será refletido pela primeira camada de pele. Assim, o radar será realmente capaz de conhecer a velocidade e o movimento da pele mesmo debaixo da coleira.

Explicou Caudron, acrescentando que esses movimentos são introduzidos num algoritmo que determina o ritmo cardíaco e respiratório.

Conforme revelou a CEO, contrariamente aos smartwatches para efeitos semelhantes em humanos, que requerem um ajuste mais apertado e um bom contacto com a pele, a coleira inteligente pode ser colocada confortavelmente à volta do pescoço dos cães.

Uma coleira diferente das que já existem

Apesar de já existirem dispositivos que rastreiam os animais de estimação, a coleira inteligente destaca-se por combinar um localizador GPS tradicional, a par de uma forma não invasiva de monitorização dos sinais vitais dos cães. Além destes, a coleira poderá monitorizar a atividade diária e identificar quando o animal está a correr, comer, beber, descansar, bem como a desempenhar outras atividades.

Para já, a Invoxia não é capaz de personalizar a coleira relativamente à raça. Contudo, a hipótese está em cima da mesa, pela predisposição de determinadas raças a doenças cardíacas e respiratórias. Além disso, também só está adaptada para cães de porte médio e grande, uma vez que é difícil reduzir a tecnologia para que seja leve e confortável para cães pequenos.

A empresa revela que a coleira inteligente deverá estar disponível no verão de 2022, por um preço de 99 dólares.

