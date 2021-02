Arrow: Empresa lança veículo aéreo supersónico de combate não tripulado

A tecnologia tem sido usada para variados fins e cenários. Contudo, é na guerra onde a tecnologia mais tem evoluído. No que toca à aviação, e a evolução é notória nas aeronaves de combate, principalmente pela utilização cada vez mais frequente de veículos não tripulados. Apesar de lhe chamarem drone, a Arrow é uma máquina supersónica absolutamente notável.

A Kelley Aerospace lançou um veículo aéreo supersónico de combate não tripulado (UCAV) que será diferente de tudo o que conhecemos.

Arrow: Drone poderá realizar missões de alto risco

É incrível que, de forma a poupar vidas humanas, possam ser enviados elementos tecnológicos, como drones, para frentes de combate. Esta é a proposta da Kelley Aerospace com o seu mais recente lançamento: um veículo aéreo supersónico de combate não tripulado (UCAV).

No site da empresa, o drone Arrow é descrito como o “primeiro UAV supersónico do mundo que estabelece uma ponte entre o estado da arte e a lógica de voo aéreo autónomo”. Ou seja, um drone, quase como uma flecha, com design arrojado e inovador.

A aeronave é constituída por um monobloco produzido a partir de fibra de carbono. Por isso, é suficientemente leve para voar mais de 4.800 quilómetros, com um peso máximo de 16.800 quilos.

Foi concebido para uma reduzida secção transversal de radar e assinatura de infravermelhos. A fibra de carbono e o desenho monocromático conferem à Arrow uma força e rigidez excecionais.

Afirma a empresa, numa declaração.

Aparentemente, o preço da aeronave não ultrapassará os 16 milhões de dólares, podendo haver valores a rondar os 9 milhões. Assim, por ser acessível, permite que sejam compradas outras estruturas aéreas. Não obstante, detêm este veículo supersónico não tripulado “para realizar missões de alto risco, uma vez que não precisa necessariamente de regressar a casa.”

De acordo com um relatório da Flight Global, a empresa revela já ter recebido 100 pré-encomendas para a aeronave.

Um supersónico e outro super resistente

Além deste veículo aéreo supersónico, Arrow, a empresa menciona também o Black Eagle. Este é descrito como o “UAV de maior resistência no mercado atual”. Afinal, é capaz de suportar um largo espetro de peso útil.

Para manusear os drones lançados agora e outros que possam surgir, a empresa revelou que está a tentar preparar cerca de 500 pilotos como parte de uma academia de pilotos de aviação. Contudo, se a tecnologia de máquinas não tripuladas continuar a avançar, talvez deixe de ser necessário pilotos altamente treinados.

