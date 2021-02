Google Fotos: Modo “alta qualidade” danificará irremediavelmente as fotos

Durante mais de 5 anos a Google incentivou os utilizadores a armazenar as suas fotos no Google Drive no seu modo compactado (proprietário) de “alta qualidade”. Tal característica permitia fazer upload de um número ilimitado de fotos para o Google Drive e manter o armazenamento do telefone mais livre, uma vez que era possível eliminar as fotos originais.

Agora a Google mudou as regras do jogo e parece que o tal algoritmo de compactação da empresa não é assim tão bom!

Afinal o algoritmo de compressão do Google Fotos não é bom?

A Google mudou as regras e a partir do dia 1 de junho de 2021 todo o espaço ocupado passa a contar para o armazenamento de 15 GB (base das contas) que é grátis. Isto significa que as novas imagens, independente da sua qualidade, passam a ocupar o seu espaço e a contar para o valor total. Como nem tudo são más notícias, as imagens carregadas antes anteriormente não contam para o volume de espaço ocupado.

Num e-mail enviado recentemente aos utilizadores do Google Fotos, a anunciar as novas funcionalidades Premium de edição de fotos, o Google sugeria aos utilizadores que mudassem o upload de fotos de alta qualidade para qualidade original ou corriam o risco de “danificar” as suas fotos.

Segundo a Google, “as fotos na qualidade original preservam a maioria dos detalhes e permitem que amplie, corte e imprima fotos com menos pixelização”

O e-mail inclui até um exemplo de uma foto, demonstrando exatamente como a compactação de “alta qualidade” é prejudicial.

Em tempos, Anil Sabharwal da Google chegou mesmo a referir que o armazenamento de alta qualidade oferecia “qualidade visual quase idêntica” em comparação com as suas fotos originais.

A atitude da Google é um pouco hipócrita, pois não deveriam ter feito promessas exageradas sobre o armazenamento ilimitado de alta qualidade em 2015. Além disso, esta forma de alertar e até forçar os utilizadores para planos pagos não deve ser uma atitude de uma empresa como a gigante das pesquisas.

As novas regras só entram em vigor a 1 de junho de 2021. Vamos ver se até lá há alguma mudança de peso.