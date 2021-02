Playstation anuncia o regresso de Play At Home

A iniciativa Play At Home da Sony Playstation está de regresso, pelo menos é isso que um comunicado recente da companhia refere.

Trata-se de uma iniciativa que fará com que, durante 4 meses, diversos conteúdos gratuitos sejam disponibilizados para a comunidade de jogadores. Mas há mais promoções “no ar”.

A Sony anunciou no início da semana, o regresso da sua iniciativa Play At Home, que por cá tinha andado no ano passado e que deu a milhares de jogadores, a oportunidade de descarregar de forma gratuita, dois grandes títulos para a PlayStation 4, através da PlayStation Store: Uncharted: The Nathan Drake Collection e Journey.

Play At Home está de regresso em 2021.

“Este ano quisemos ir mais longe e, por isso, iremos ter uma série de ofertas, desde jogos gratuitos a conteúdos de entretenimento para a comunidade PlayStation, de forma a tornar os próximos meses um pouco mais divertidos e agradáveis”, disse Jim Ryan, Presidente e CEO da SIE.

Este ano, esta iniciativa decorrerá ao longo de quatro meses, a começar em março e a terminar em junho. Quer isto dizer que há muito tempo para muitas novidades serem apresentadas.

Sendo assim, e para dar o pontapé de saída no Play At Home de 2021, a Sony anunciou que entre os próximos dias 2 de março e 1 de abril, os fãs da PlayStation poderão descarregar, de forma gratuita através da PlayStation Store, Ratchet & Clank para a PlayStation 4.

Juntem-se ao Lombax mais conhecido do Universo (e ao seu ajudante robótico) num jogo repleto de adrenalina e ação, que reconta a história das origens de um dos mais conhecidos pares de heróis do mundo dos videojogos, desenvolvida pela Insomniac Games.

No entanto, isto é apenas o início, e durante as próximas semanas mais novidades serão anunciadas no âmbito desta iniciativa Play At Home. Resta-nos esperar, mas por enquanto… toca a jogar Ratchet & Clank.

Campanha “PlayStation Indies”

Já se encontram a decorrer uma outra campanha da Sony Playstation dedicada aos Indies. Trata-se da Campanha “PlayStation Indies”.

Cuphead, Fall Guys: Ultimate Knockout, Five Nights at Freddy’s: Help Wanted, Overcooked! 2 e The Walking Dead: Saints & Sinners são alguns dos títulos que poderão ser adquiridos na PlayStation®Store com descontos únicos até ao próximo dia 10 de março.

Se têm algum jogo lançado recentemente por equipas independentes de desenvolvimento de videojogos, esta pode ser uma oportunidade a aproveitar. Confiram mais abaixo (e no site da Playstation Store) se o encontram…

Fiquem com a lista dos principais destaques nesta promoção: