Discord: Como seguir canais, comunidades… e o Pplware

É uma das plataformas do momento ao estilo de um IRC, mas com muitas funcionalidades inovadoras. Chama-se Discord e é normalmente uma plataforma que está associada aos gamers para conversação. No entanto, esta plataforma permite facilmente a comunicação com amigos e com as mais diversas comunidades.

Hoje ensinamos como podem seguir canais, comunidades… e o Pplware que agora também está disponível.

Nos últimos tempos temos vindo a descobrir a plataforma Discord. A plataforma é muito versátil e permite ganhar ainda uma mais proximidade com os seguidores. É verdade que quando de fala em Discord fala-se em gamers, mas também é verdade que no Discord podemos seguir todo o tipo de temáticas.

Como descobrir canais no Discord?

Descobri canais no Discord, por temáticas, é bastante simples. Para isso, no menu lateral, basta carregar no botão “Explore Servidores Públicos” e depois escolher qual o tema que procura.

Por exemplo, imaginem que procuram um canal para estudar conteúdos da Cisco para fazer uma determinada certificação. Procurando, por exemplo, por networking ou Cisco, facilmente encontram comunidades para o efeitos.

E é isto. Depois de carregar no grupo ou comunidade, pode de imediato começar a interagir com os mesmos. Como já referimos, o Discord está disponível para os mais diversos sistemas e daí a versatilidade ser também um dos pontos fortes.

O Pplware está agora também presenta nesta plataforma. Para isso basta que acedam aqui e nos acompanham. A nossa comunidade ainda está a crescer e estamos também a “afinar” quais serão as temáticas a abordar.

Discord