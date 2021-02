Os 5 melhores recursos que vão chegar com o iOS 14.5 para o seu iPhone

O iOS 14.5 ficará marcado na história deste sistema operativo como uma versão que conseguiu impor uma regra importante no campo da privacidade. De um lado a Apple a defender os seus utilizadores e a si própria. Do outro, estão empresas como o Facebook com uma estratégia para desarmar a Apple. Apesar disso, o iOS 14.5 irá entregar nos próximos dias uma versão com muitas coisas novas.

Compilamos as novidades mais importantes da próxima versão do sistema operativo do iPhone.

iOS 14.5 será lembrado por travar uma dura luta com o Facebook

O iOS 14.5 e iPadOS 14.5 estão a preparar-se para ser as maiores atualizações para iOS 14 e iPadOS 14 desde o seu lançamento inicial em setembro passado. A Apple vai apresentar vários novos recursos importantes com a próxima atualização.

Abaixo está uma apreciação dos cinco principais recursos que o iOS 14.5 e o iPadOS 14.5 trarão para o seu iPhone e iPad.

A Apple deve lançar o iOS 14.5 e o iPadOS 14.5 em meados de março. Se não pode esperar até lá, pode sempre instalar a versão para programadores ou a beta pública do sistema operativo. No entanto, lembre-se que as compilações podem apresentar alguns bugs e pode enfrentar comportamentos instáveis e aleatórios.

Como estamos a poucos dias deste lançamento, compilamos os 5 principais recursos interessantes que chegarão ao seu iPhone.

1. Desbloqueie o iPhone com Apple Watch

A Apple tem muitos recursos que pode ajustar conforme as necessidades. Apesar do Face ID ter a vida mais complicada com a utilização da máscara, a Apple criou uma alternativa muito interessante.

Assim, este será o maior destaque da atualização do iOS 14.5. Esta versão adicionará a capacidade de desbloquear um iPhone usando o Apple Watch.

Claro que esta “facilidade” só se aplica a quem tem o iPhone e Apple Watch. No entanto, há pelo menos 11 milhões de pessoas que podem ter este recurso.

A Apple está a utilizar este sistema, que está muito bem preparado, como sendo um segundo meio de autenticação fonte.

2. Mais de 200 novos emoji

A atualização do iOS 14.5 e do iPadOS 14.5 também adicionará mais de 200 novos personagens emoji. A Apple quis também atualizar muitos emojis existentes para uma melhor diversidade.

O emoji do auscultador também foi atualizado para se parecer com os AirPods Max.

Além disso, a atualização também adiciona pesquisa de emojis no iPadOS 14.5.

3. Alterar a app de música predefinida

Depois de permitir que os utilizadores alterem o e-mail predefinido e o navegador no iOS 14, a Apple está a dar um passo adiante e permitirá que o iPhone e os seus utilizadores alterem a app de música predefinida.

Usando a Siri, o utilizador pode definir Spotify, Deezer, YouTube Music ou outra das muitas apps de streaming de música como a aplicação de música predefinida no seu iPhone assim que o iOS 14.5 chegar.

4. Transparência no seguimento de aplicações

Este é um novo recurso de privacidade importante que será lançado com o iOS 14.5. Para o utilizador final, a transparência do seguimento da aplicação pode não parecer grande coisa.

Contudo, se acompanhou o lançamento deste recurso, saberá que isso levou o Facebook a criticar abertamente a Apple e até mesmo afirmar que esta alteração será devastadora para as pequenas empresas.

O seguimento das aplicações no iOS 14.5 exigirá que sempre que uma app tentar seguir a atividade do utilizador noutras aplicações e serviços para fins publicitários, ela solicitará a permissão necessária ao utilizador final.

5. Navegação mais segura

A Apple melhorou a deteção de sites fraudulentos no iOS 14.5 e iPadOS 14.5 e faz proxy de todas as consultas através dos seus próprios serviços para evitar que a Google registe o endereço IP e outros detalhes dos utilizadores.

Para ser claro, a Apple ainda depende da base de dados de sites fraudulentos da Google, mas os seus próprios servidores funcionam como um servidor proxy para os pedidos. Por esse motivo, o servidor da Google vê apenas o endereço IP do servidor proxy da Apple e não o endereço IP do utilizador.

Além disso, o Safari no iOS 14.5 envia apenas prefixos em hash da URL, ou basicamente uma URL ‘oculta’, para o verificador de site de phishing. Como a Apple usa um prefixo com hash, a Google nunca saberá o site que o utilizador está a tentar visitar.

Novamente, isso pode não ter um grande impacto na usabilidade, mas é um passo na direção certa para a Apple reforçar ainda mais a privacidade do utilizador no iOS 14.

O iOS 14.5 e iPadOS 14.5 trazem muitos outros novos recursos além dos cinco mencionados acima. Isso inclui suporte para “Hey Siri, Call Emergency (Ei Siri chama a emergência)”, suporte para mais idiomas no Scribble para iPadOS 14.5, um novo gesto na app Apple Music, AirPlay 2 com suporte para Fitness + e mais algumas coisas.

iOS 14.5 e iPadOS 14.5: Quando chegarão a todos os utilizadores?

Estas duas versões estão neste momento em testes para que os programadores possam fazer as devidas alterações e evoluções das suas apps. As versões beta já mostraram muita coisa e estão já com um grande nível de estabilidade.

Assim, apesar de não haver nenhuma palavra da Apple, o iOS 14.5 e o iPadOS 14.5 provavelmente serão lançados em março. O lançamento do sistema operativo também pode coincidir com o lançamento dos novos iPads, AirPods de terceira geração e AirTags.