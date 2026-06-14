YouTube quer ser uma rede social e por isso apresentou os chats

O YouTube anunciou que a sua nova funcionalidade de chat começou a ser disponibilizada para mais utilizadores. Esta expansão mais ampla ocorre após uma implementação gradual na Europa nos últimos meses. A plataforma de vídeos da Google quer assim tornar-se uma rede social completa.

YoutTube quer ser uma rede social

O chat do YouTube pode parecer um conceito novo, mas, na verdade, não é a primeira vez que o YouTube oferece esta funcionalidade. O original foi lançado em 2017 e descontinuado em 2019. Na altura, o YouTube alegou que queria "concentrar-se em melhorar as conversas públicas". No entanto, parece provável que simplesmente não tenha tido muito sucesso.

O novo sistema de chat do YouTube é bastante simples de utilizar. Após ser ativado, surge o ícone de mensagens no canto superior direito da aplicação. Aqui pode-se aceder às conversas. Ao ver um vídeo, ao tocar no botão Partilhar, será apresentada uma lista de contactos com os quais se poderá conversar.

A funcionalidade é bastante restrita e está disponível apenas para utilizadores maiores de 18 anos. Embora seja possível enviar mensagens de texto, o envio de media está limitado a vídeos do YouTube, transmissões em direto e Shorts. Isto significa que não é possível enviar imagens, ficheiros ou GIFs. Além disso, funciona com um sistema de convites que requer alguns passos para iniciar uma conversa.

Google apresentou o chat para todos

Não se pode simplesmente conversar com qualquer pessoa. Primeiro é necessário enviar um link de convite, e esse link deve ser enviado através de um serviço de mensagens de terceiros. O destinatário precisa de aceitar o convite. Feito isto, é adicionado aos contactos do YouTube e pode-se conversar livremente. Este processo algo trabalhoso garante que não se é bombardeado com spam por qualquer pessoa.

Além do sistema de convites, existem algumas medidas de segurança adicionais para garantir uma boa experiência de chat. Em primeiro lugar, aplicam-se as Diretrizes da Comunidade do YouTube. Isto significa que não é permitido conteúdo sensível ou violento. Pode-se também bloquear utilizadores e denunciar conversas caso a situação saia do controlo. Por fim, as mensagens podem ser apagadas a qualquer momento.

Embora o chat esteja a ser lançado agora, já estava em desenvolvimento há algum tempo. No final de 2025, o YouTube lançou estas novas funcionalidades para um grupo limitado de utilizadores na Irlanda e na Polónia. Com o anúncio feito agora o serviço implementado num lote ainda maior de países, onde Portugal está incluído.