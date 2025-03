Problema da Timeline do Maps resolvido! Google admite que apagou os dados acidentalmente

No início deste mês, alguns utilizadores do Google Maps descobriram que o histórico de localização da Timeline desaparecera. As queixas não tardaram a crescer e a mostrar o descontentamento. Esta questão foi agora resolvida pela Google, com uma receita simples para quem foi afetado pelo problema.

Foi numa declaração publica agora que a Google reconheceu o problema que estava a afetar a Timeline dos utilizadores do Google Maps. Avançou que “experimentou um problema técnico de forma breve, o que causou a eliminação de dados da Linha do Tempo para algumas pessoas”. Houve muitos relatos de visitas e rotas perdidas desde a primeira semana de março, mas nem todos os utilizadores foram afetados.

Para os afetados, a funcionalidade da Timeline do Google Maps, que não está ativa por omissão, foi corrigida e deverá registar corretamente as novas visitas. Além disso, a Google adiantou que “quase” todos os utilizadores que tenham ativado os “backups encriptados da Linha do Tempo poderão restaurar os seus dados”.

Esta era uma opção adicional que é representada por um ícone de nuvem no canto superior direito da interface do utilizador da Timeline. Quando este problema estava presente, tentar fazer o backup não funcionava. Para o fazer agora, a Google recomenda que esteja instalada a versão mais recente do Maps no Android e no iOS.

Para resolver o problema, bastará abrir “a sua Linha do Tempo” no menu da conta e tocar no ícone da nuvem mencionado anteriormente. Na lista, basta escolher um dispositivo/backup e tocar no ícone dos três pontos para “Importar” e seguir as instruções. No entanto, todos os que “não tinham os backups ativados não poderão recuperar os dados perdidos”.

O Google Maps introduziu este sistema de cópia de segurança quando mudou de uma linha do tempo na nuvem para uma abordagem no dispositivo, que é mais consciente da privacidade. A grande diferença é que no futuro, e em situações iguais, a reposição de backups poderá não ser possível.

A Google está a enviar um e-mail aos utilizadores do Maps que têm a Timeline ativada e que podem usar estas instruções. Adianta também que se a linha temporal não foi afetada, não será necessário fazer nada. Esta mensagem partilhada termina com a promessa de “melhorar os nossos sistemas para o futuro”.