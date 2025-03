Microsoft traz novidades IA ao Paint e Bloco de Notas, mas só para quem pagar

A chegada da IA ao Windows tem mudado a utilização deste sistema operativo. Está mais capaz e com funcionalidades importantes, que todos parecem querer usar. A Microsoft está agora a mudar, com uma novidade. Trouxe funcionalidades IA para o Paint e Bloco de Notas, mas apenas para quem pagar uma licença Microsoft 365.

Microsoft traz novidades IA ao Paint e Bloco de Notas

Pela primeira vez, quem quiser usar a IA no Windows precisará de uma subscrição paga. Esta novidade aplica-se às aplicações Bloco de Notas e Paint da Microsoft. A oferta trará as novas funcionalidades de IA a estas aplicações, como um gerador de imagens no Paint e a reescrita de texto por IA no Bloco de Notas. Para isto é exigida uma conta paga do Microsoft 365.

Tudo indicava que o pagamento dos recursos de IA não afetaria a capacidade dos utilizadores do Windows que não têm uma subscrição 365 de aceder e utilizar as aplicações para tudo o resto. Os recursos que não estão acessíveis devido à falta de uma subscrição podem estar escondidos nas aplicações. Curiosamente, a Microsoft revelou que por agora não tinha comentários adicionais.

Na opinião dos especialistas, a mudança de IA da Microsoft equivale a uma estratégia freemium que pode ajudar a aumentar a procura por estas características. Mas na era da IA, há mais custos variáveis ​​envolvidos na utilização de modelos de linguagem ampla para estas tarefas.

Novidades no Windows só para quem pagar

A Microsoft, que investiu milhares de milhões de dólares numa das líderes do setor da IA, a OpenAI, tem introduzido recursos de IA em diferentes aplicações e serviços. As mais visíveis estão nos recursos de voz e calculo para o Windows através do Copilot. Algumas das adições aumentaram os preços em algumas regiões do Microsoft 365.

Nem todos os esforços de IA da Microsoft foram recebidos com entusiasmo pelos utilizadores. A funcionalidade Recall do Copilot, que tira instantâneos das atividades dos utilizadores para melhorar a pesquisa, foi adiada.

Neste caso, a Microsoft defendeu-se das alegações de que a aplicação era um pesadelo de privacidade e segurança. Em dezembro, surgiram notícias de que o Recall poderia capturar informações como números de cartão de crédito e números de segurança social ao fazer capturas de ecrã da atividade dos utilizadores, o que não agradou a ninguém.